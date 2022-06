De 1327 fins a finals del segle XX, el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9, de Barcelona, a la foto) comptava amb un hort de 3.000 metres quadrats d’on les religioses que vivien entre les seves muralles treien les hortalisses per a la seva dieta. Després de moltes dècades en desús, el projecte Hort Petit, iniciat el 2017, ha culminat amb la recuperació de l’històric hort.

En aquest nou hort se seguiran els costums antics: només cultivaran les espècies pròpies de l’Europa medieval, com feien les monges del segle XIV. Per tant, no hi haurà la fruita i verdura que va arribar d’Amèrica, com patates, tomàquets, blat de moro o maduixes. S’ha acabat el pà amb tomàquet o la truita de patates.

La nova plantació servirà com a aula, on s’ensenyarà com cuidar un hort i com cuinar a l’estil medieval. Vaja, tots els visitants en sortiran amb un receptari que faria les delícies d’Isabel la Catòlica.

No és l’única manera de viure a l’estil medieval a Catalunya. Per exemple, a la serralada de Marina, entre Santa Coloma i Badalona, continua actiu l’hostal de Sant Jeroni de la Murtra, on pots internar-te en silenci com un sacerdot. O, de la mateixa índole, als monestirs de Santa Maria de Poblet (Tarragona) i de Vallbona de les Monges (Lleida) pots viure envoltat de sacerdots i monges, seguint els seus horaris, les rutines de silenci i la seva vida senzilla dedicada a la contemplació.