Amb el gradual retorn a la normalitat després de deixar enrere el pitjor de la pandèmia de coronavirus, l’oci i el turisme van recuperant el tradicional protagonisme que se’ls presumeix especialment quan l’estiu ja s’intueix en l’horitzó. Davant la recobrada possibilitat de viatjar a una infinitat de destinacions s’agreuja la competència per captar els turistes, però tot sembla indicar que Barcelona continuarà sent un dels llocs preferits per als viatgers de tot el món. Així ho certifica almenys TripAdvisor, que acaba de publicar la classificació dels 10 millors llocs d’interès i atraccions del món per als seus viatgers, i la capital catalana encapçala la llista.

És concretament la Sagrada Família el principal pol d’interès per als viatgers, en liderar el Traveler’s Choice Awards d’aquesta plataforma, superant propostes tan emblemàtiques com el Colosseu de Roma, que ocupa la segona posició, i l’imponent Empire State de Nova York. La Fontana de Trevi tanca la llista Després del podi, la Gran Mesquita Sheikh Zayed d’Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, la Galeria Uffizi, a la ciutat italiana de Florència, i la plaça d’España sevillana, que precedeix les Cascades d’Iguazú al Brasil,les Termes Romanes de Bath, al Regne Unit, el Jardí dels Déus a Colorado (EUA) i la romana Fontana de Trevi.