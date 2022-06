Des d’un vol en parapent per sobrevolar les muntanyes fins a un recorregut en bicicleta per les extenses planures. La demarcació de Lleida ofereix una àmplia oferta turística vinculada a les activitats d’aventura que, en els últims anys, ha guanyat un major interès per part del públic. La necessitat de cercar espais oberts arran de la pandèmia de la covid-19 ha afavorit una redescoberta dels espais naturals que alberga una província amb un ric patrimoni monumental i arquitectònic i una oferta gastronòmica que esdevé un reclam per a moltes famílies.

La creixent demanda d’esports d’aventura entorn la demarcació de Lleida es veu reflectida en un increment de les empreses dedicades al turisme actiu, la majoria de les quals situades al Pirineu i al Prepirineu lleidatà. Enguany són 271 les empreses dedicades al sector, una xifra que suposa un increment de 35 empreses respecte a l’any 2021 i de 43 respecte al 2019, l’any de referència perquè els dos següents van patir els efectes de les restriccions per la pandèmia. El creixement de l’oferta del sector, sumat al previsible retorn dels tradicionals turistes internacionals en aquestes comarques, fa que les previsions d’enguany se centrin a assolir i superar els 767.789 serveis registrats l’any 2019 a Lleida. De fet, els responsables del sector assenyalen que es podria fins i tot superar i situar-se per sobre dels 800.000 serveis contractats, xifra que representaria un increment superior al 4% respecte a les del 2019 i un rècord per al conjunt de la província. L’atractiu de les més de cinquanta activitats d’aventura i esport que ofereixen les empreses és l’entorn privilegiat on es desenvolupen. Encapçalant aquests paratges, es troben espais protegits com el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que ofereix un entorn de 14.000 hectàrees amb més de 200 estanys i nombrosos rius, barrancs i zones humides a tocar dels cims mítics dels Encantats. Aquesta descoberta dels grans escenaris naturals es completa amb els parcs naturals de l'Alt Pirineu i Cadí-Moixeró, a cavall de les terres frontereres del Pallars Sobirà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Les comarques de la plana també amaguen petites joies naturals, com l’estany d’Ivars i Vila-sana, un espai recuperat d’alt valor biològic, o l’Aiguabarreig del Segre-Cinca, indrets que destaquen per la seva riquesa natural, amb una gran varietat de flora, diversitat d’espècies animals i d’ocells i l’excepcionalitat dels seus paisatges. En aquests escenaris naturals de prestigi, les contrades de Lleida despleguen davant del visitant una oferta d'activitats esportives que fan del paisatge un parc d'oci i aventura excepcional.