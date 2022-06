El turisme rural de la Catalunya Central preveu un estiu amb uns alts nivells d’ocupació davant del bon ritme de reserves que registren les cases rurals de comarques com el Berguedà, el Solsonès o la Cerdanya, que en alguns casos s’acosten al ple en les setmanes més demandades del mes de juliol i agost. D’aquesta forma el sector espera mantenir l’afluència de públic de l’any passat de la mà dels turistes catalans, que han crescut d’ençà que va començar la pandèmia, i amb l’arribada dels turistes internacionals després de dos anys.

A la comarca del Berguedà, el president de l’Associació d’Agroturisme, Oriol Baños, destaca que «les expectatives són altes de cara aquest estiu, tenint en compte que la majoria d’establiments ja es troben al 70% d’ocupació i confien a omplir els últims forats amb les reserves d’última hora». En la mateixa línia, la presidenta de l’Associació de Turisme Rural del Solsonès, Pilar Bielsa, apunta que les reserves avancen a bon ritme, sobretot en la primera quinzena d’agost, en què algunes masies ja han penjat el cartell de complet.

En el cas de les cases rurals que es troben a l’Alt Pirineu, el portaveu dels professionals del turisme rural a la Cerdanya, Eduard Isern, assenyala que l’alta demanda que ha registrat el sector durant el darrer mes els fa pronosticar una bona temporada d’estiu. «Les pernoctacions al maig han pujat significativament respecte a altres anys, ja que sempre havia estat un mes fluix», comenta Isern. En aquest sentit, remarca que les reserves de cara a l’estiu segueixen el mateix ritme, «amb la majoria d’allotjaments al 95% d’ocupació durant les setmanes punta». Tot i que afegeix que caldrà veure com afecta l’avançament del curs escolar, «que podria provocar un descens en la demanda a finals d’agost i principis de setembre».

Davant de les perspectives optimistes, els professionals del sector afirmen que estan recuperant el ritme de treball d’abans de la pandèmia de la mà del públic familiar i també de grups d’amics que busquen un espai compartit on dur a terme celebracions. No obstant això, lamenten que les cancel·lacions a última hora, a conseqüència d’un cas positiu de covid, encara es donen, «un fet que provoca que hàgim de flexibilitzar les reserves i adaptar-nos a situacions sobrevingudes», explica Baños. Tot i això, remarca que l’alta demanda «sovint ajuda a compensar les cancel·lacions». De fet, els establiments rurals estan pendents de les reserves d’última hora per saber la xifra exacta d’ocupació, que pot ballar fins a últim moment.

Una bona part d’aquestes reserves són de famílies de Catalunya i, en menor mesura, de turistes estrangers, que enguany s’han recuperat després de dos anys. «En els últims temps, la presència del turista internacional ha estat minoritària, però, per contra, hem guanyat nous turistes catalans que hem aconseguit fidelitzar», afirma Bielsa. En un dels punts on més es va incrementar la presència de turistes del país després del confinament va ser a alta muntanya, en comarques com la Cerdanya, «on el turisme es va arribar a massificar», considera Isern. A hores d’ara, però, opina que la situació d’aquest estiu serà diferent, «ja que molta gent optarà per agafar un avió i viatjar a l’estranger, mentre que alguns continuaran apostant pel turisme de proximitat».