Si tens gos i a l'estiu acostumeu a marxar de vacances junts, sabràs com de complicat és trobar una platja on l'accés d'animals estigui permès. És per això que des de la redacció hem fet una recopilació de deu platges de la costa catalana on podreu banyar-vos sense cap problema en companyia de la vostra mascota.

1. Platja de la Rubina (Castelló d'Empúries, Girona)

Situada al costat de la urbanització Empuriabrava i dins el Parc naturals dels Aiguamolls de l'Empordà, aquesta platja de 1,8 km de longitud comença la seva temporada de bany el 1 de Juliol. A part de permetre l'accés a les mascotes i de comptar amb els serveis bàsics, també és una zona adpatada per practicar Kitesurf i altres esports de vela.

2. Platja de Griells (l'Estartit, Girona)

La platja de Griells, inclosa dins la Platja Gran de l'Estartit, és un terreny de 0,5 km de longitud on s'ha habilitat una àrea de bany per a gossos. Està situada al costat de la urbanització de Griells i disposa dels serveis bàsics, així com també d'un lloc adaptat per a la pràctica d'esports nàutics. S'hi pot accedir a peu o en cotxe.

La platja de Griells, una de les més visitades per amos i mascotes. FOTO: DDG

3. Cala Vallcarca (Sitges, Barcelona)

A mig camí entre Sitges i Castelldefels, es troba aquesta petita cala de 65 metres de longitud que s'ha fet molt popular dins els fòrums gràcies a la quantitat de visitants canins que rep durant l'estiu. La cala, de sorra i petits còdols, està envoltada de bosc i compta amb un petit aparcament. A més, és una zona ideal per a la pesca.

4. Platja de Llevant (Barcelona, Barcelona)

La platja creada més recent de Barcelona és la de Llevant, que acumula visites des del 2006. Aquesta àrea de 380 x 60 metres, disposa de 1200 metres quadrats reservats pels gossos que vulguin fer-se una remullada. És una platja força tranquil·la ja que es troba allunyada del centre del municipi.

Recentment l'ajuntament de Barcelona ha habilitat una àrea dins la platja de Llevant per gossos. FOTO: Viquipèdia.

5. Platja de les Banyeretes (Sant Pol de Mar, Barcelona)

Sant Pol de Mar, un petit poble de poc més de 5000 habitants, ha habilitat recentment una de les seves platges per permetre-hi l'accés a les mascotes. Per accedir-hi, cal aparcar el cotxe a un aparcament proper a les Banyeretes i, portant el gos ben lligat, seguir el camí que ha estat senyalitzat.

6. Platja del Trabucador (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona)

La platja del Trabucador és coneguda per la seva gran extensió (6,5 km), que s'endinsa en el mar fins arribar a la punta de la Banya. Aquesta platga salvatge de sorra fina i daurada es troba dins el Parc natural del Delta de l'Ebre i és oberta als viitants del 15 de juliol al 15 de septembre. Disposa d'un pàrquing per deixar el cotxe durant l'estada.

En les terres de l'Ebre trobem la platja del Trabucador, molt visitada per gossos i els seus amos. FOTO: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

7. Cala del cementiri (l'Ametlla de Mar, Tarragona)

Aquesta petita cala de pedra, de poc més de 20 metres de longitud, voreja la costa propera a l'Ametlla de Mar. Tot i no disposar de cap altre servei que un pàrquing, és un lloc ideal perquè els gossos gaudeixin també de la platja pel seu àmbient tranquil i la privacitat que ofereix aquesta zona allunyada del nucli urbà.

8. Platja de Bon Caponet (l'Ametlla de Mar, Tarragona)

A l'altra banda de l'Ametlla se situa l'urbanització de les Roques Daurades, i ben a prop d'allà hi ha la platja de Bon Caponet, un espai verge on l'accés a les mascotes està permès. La platja diposa de diversos serveis, entre els quals s'inclou una dutxa per a gossos. S'hi pot accedir a peu o en cotxe.

La platja de Bon Caponet és una de les opcions l'Ametlla de Mar ofereix als turistes amb mascotes. FOTO: Ajuntament de l'Ametlla de Mar9. Platja de Riumar (Deltebre, Tarragona)

Tot just al davant de la urbanització de Riumar, trobem aquesta immensa platja de sorra de 1,1 km de llarg. Els serveis que ofereix són múltiples: des de restaurants fins a hotels, així com també petits quioscos per fer un vermut o per llogar bicicletes i embarcacions. A més, des de 1997 hi oneja la bandera blava, un símbol de distinció atorgat a les platges que compleixen una sèrie de requisits medioambientals i de seguretat.

10. Platja de la Platjola (Alcanar, Tarragona)

Aquest platja, coneguda popularment com "La Platjola", és l'única d'Alcanar apta per a mascotes. Està formada per petits còdols i la seva longitud és de gairebé 300 metres. La platja, que rep la distinció de verge, no disposa ni de dutxes ni de quioscos i, tot i haver-hi un aparcament, cal accedir-hi a peu.

La Platjola, un espai verge perfecte per gaudir en companyia del teu gos. FOTO: Ajuntament d'Alcanar.