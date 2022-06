El cacau és terapèutic. I no només perquè, després d'un llarguíssim dia de treball, devorar unes unces et cura qualsevol mal, sinó perquè l'última moda en tractaments emocionals i terapèutics l'inclouen com a ingredient essencial. Benvinguts a les Cacau ceremony de Frizzant (Gran Via de les Corts Catalanes, 692, Barcelona), un esdeveniment mensual que, durant dues hores, proposa un viatge al teu interior al més pur estil Willy Wonka: amb xocolata.

La cerimònia del cacau és una de les “més profundes i reconfortants espiritualment que hi ha”, asseguren els organitzadors. I utilitza elements de la meditació, de la introspecció guiada i de les teràpies psicoafectives per aprofundir en velles creences i traumes assentats, a més de generar un espai segur on obrir les teves pròpies barreres emocionals i trobar un preat moment d'honestedat. És hora d'entendre els teus sentiments, què millor que acompanyar-ho de xocolata?

No és l'única activitat d'aquest estil de Frizzant, que, com defineix Sònia, una de les fundadores, és un club social de ioga, un lloc on practicar aquest exercici, tot i que no exclusivament, ja que també té gastronomia, àrees de teletreball i activitats terapèutiques, relaxants i per despertar la inspiració, com els workshops de mindfulness a través de la ceràmica, o un viatge de 6 hores guiat per un guru i expert en l'ús de bolets màgics. Vaja, el place to be per als que necessiten una sessió de relax exprés i no poden esperar a les vacances.