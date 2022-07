El CaixaForum Barcelona ha presentat aquest dilluns l’exposició ‘Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier’ que es podrà veure fins el 23 d’octubre. La iniciativa de la mà del dissenyador de moda francès proposa un viatge eclèctic que entrellaça cinema i moda amb grans creadors i artistes, des de l’òptica personal de ‘l’enfant terrible’ com a dissenyador de vestuari i com a cinèfil. La mostra, coorganitzada amb Cinémathèque française presenta un intercanvi creatiu de la moda i la cinema des de la visió de Gaultier i aprofundeix en el context de creació del vestuari per a films, posant l’accent en aspectes clau com l’empoderament femení i el seu reflex en la moda i en la filmografia del segle XX.

Gaultier és el director artístic de l’exposició mentre que els experts de La Cinémathèque française Florence Tissot i Matthieu Orléan són els co-comissaris. Hi ha més de 100 peces d’indumentària que es mostren en prop de 70 looks, fragments de més de 90 pel·lícules i 125 representacions gràfiques entre originals i reproduccions, procedents en la seva major part de la prestigiosa col·lecció de la Cinémathèque française i complementades amb obres de més de vint prestadors nacionals i internacionals. L’exhibició està dedicada a la memòria de la cineasta Tonie Marshall. ‘Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier’ reuneix treballs de dissenyadors tant populars com Coco Chanel, Balenciaga, Manuel Pertegaz, Pierre Cardin, Sybilla i vestuaris utilitzats per icones del cinema com ara Sharon Stone, Grace Jones, Grace Kelly, Catherine Deneuve o Madonna; els vestits de Superman, La màscara del Zorro o Rocky, a més de projeccions audiovisuals, cartells originals i fotografies. S'exposen més de 100 peces d’indumentària que es mostren en prop de 70 looks La mostra consta de cinc àmbits diferents i revisa la presència del món de la moda en el cinema, les col·laboracions de grans modistes en el vestuari de pel·lícules i la creació d’arquetips masculins i femenins. “L’enfant terrible de la moda posa l’accent en aspectes clau com l’empoderament femení, prestant atenció a figures heterodoxes de guerrers i guerreres, andrògins i transvestits, així com a la influència de les cultures rock, punk i queer que tant han marcat la moda en els últims anys”, han comentat. Els àmbits de l’exposició són ‘Falbalas’ que examina els arquetips masculins i femenins a la gran pantalla; ‘Transgressions’, sobre els inicis de l’androgínia a Hollywood; ‘Pop i metall’, que posa en relleu la moda revolucionària dels anys seixanta, coincidint amb l’era espacial i l’underground, i ‘Desfilades’, com a celebració última de la moda i la seva representació en el cinema. Els assistents a l’exposició veuran com dues pel·lícules ocupen el lloc d’honor de la mostra. És el cas de ‘Falbalas’, melodrama de Jacques Becker (1945) ambientat en l’enrenou d’una casa de costura durant la postguerra. Aquesta va ser la pel·lícula iniciàtica que Gaultier va descobrir quan tenia 13 anys que el van motivar a dedicar-se a l’ofici, i les imatges de la qual va transformar en creacions de moda. També ¿Quién eres tú, Polly Maggoo? (1966), del fotògraf americà resident a França William Klein, que en el film analitza la seva època amb una mirada aguda, despullant els reality shows, incipients en aquell moment. Homenatge al cinema espanyol Després d’estrenar-se a París i de passar per Madrid, l’exposició arriba a Barcelona. Ho fa amb un homenatge al cinema i la moda espanyols amb mencions a figures de referència per Gaultier com Pedro Almodóvar, Rossy de Palma, Sara Montiel, Antonio Banderas, Balenciaga, Paco Rabanne o el Quixot. En roda de premsa, el dissenyador francès ha traslladat la seva admiració cap a Pedro Almodóvar amb qui va treballar en diverses ocasions. De fet, ha reconegut que treballar amb el cineasta espanyol ha estat el més “divertit” que ha fet durant la carrera. “És un personatge increïble, amb una energia formidable”, ha explicat.