El misteri omple aquest estiu les estances més emblemàtiques del monestir de Sant Benet en una nova proposta d’activitat participativa, fresca i divertida “l’enigma de les joies del monestir”, inspirada en el conegut joc del Cluedo.

Les joies d’Elisa Carbó, la mare del pintor Ramon Casas, han desaparegut. És l’estiu de 1910 i la dona ha organitzat una recepció al monestir de Sant Benet. Està tot a punt, només li falta posar-se les joies. Però el joier és buit. Un robatori com aquest no pot quedar impune! I aquí és on entren en acció totes aquelles persones que vulguin apuntar-se a desxifrar el cas, en una activitat inspirada en el Cluedo i que Món Sant Benet proposa del 15 de juliol al 2 de setembre.

Els participants a l’activitat es posaran a la pell dels policies encarregats de resoldre el robatori i e tornar la pau al monestir. Tots els ulls apunten a algú del servei com a culpable. Però, quin dels 8 criats que treballen al monestir pot haver comès el delicte? I on ha amagat les joies? Món Sant Benet proposa resoldre el cas en un temps rècord, abans que el lladre surti del monestir amb les joies.

A cada grup participant se li entregarà un sobre amb informacions i instruccions precises que li permetrà moure’s de manera àgil pels diversos espais del monestir i resoldre l’enigma, gràcies també a les pistes amagades darrera els codis QR. El temps i les habilitats de cada un dels grups serà clau per resoldre les proves i aconseguir localitzar el culpable. L’activitat finalitzarà amb una copa de cava per brindar per la resolució del cas.

Les entrades, a un preu de 15€ adults i 7 € els infants, poden adquirir-se ja a la pàgina web de l’equipament i a les taquilles del monestir.

Tota la informació de l’activitat, dates i horaris pot trobar-se a la pàgina web de l’equipament: www.monstbenet.cat.