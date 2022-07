L'Il·lustre Col·legi de Geòlegs (ICOG) proposa un viatge geològic per l'Estat Espanyol a través d'algunes de les meravelles naturals per fomentar el geoturisme i conèixer el ric i variat patrimoni geològic.

Castella i Lleó

Geoparc de Las Loras (Palència, Burgos)

Ha servit com a refugi de molts pobles i cultures. Conforma un territori on l'espectacularitat del paisatge geològic va acompanyat d'una gran riquesa cultural com són les esglésies, ermites o arquitectura popular.

Icnofòssils de Monsagro (Salamanca)

A través d'una georuta dins del nucli urbà es descobreix i explica les diferents petjades de diferents organismes de fa 450 milions d'anys, visibles a les roques que adornen les cases, carres u fonts.

Extremadura

Vall del Jerte (Càceres)

Aquesta vall deu el seu nom al riu que discorre per ell. La seva morfologia és el resultat d'una falla i nombroses oscil·lacions climàtiques durant el Quaternari.

Mines de Santa Mata de los Barros (Badajoz)

Important patrimoni miner-industrial en l'entorn de les mines de Los Llanos. És excepcional per la raresa del seu mineral: la calcarenita. Disposen d'un Museu Geològic Miner.

Pont i llera abandonats a Coria (Càceres)

Un pont renacentista, del 1518, es troba en la llera que va abondonar el riu Alagón.

Castella i la Manxa

Volcà Cerro Gordo (Ciutat Real)

És el primer volcà visitable de la Península Ibèrica. Es pot observar l'estructura interna d'un volcà i la seva dinàmica al llarg de la seva activitat.

Las Torcas de Palancares (Conca)

Es tracta d'un itinerari geològic on es poden veure els efectes en una superfície de processos de carstificació. Així s'observa una de les formes d'erosió més característiques en materials carbonatats.

Galícia

Cabo Ortegal (A Corunya)

Gràcies a l'aglomeració i acreció de tots els materials geològics, es poden veure exposats en un penya-segat vertical de més de 600 metres. Aquí es troben els penys-segats més alts del país.

Montefraudo (Lugo)

El túnel te una secció de 20 per 20 metres i una longitud de 52 metres. Va ser construït pels romans i es conserva com un testimoni d'una fascinant obra d'arquitectura d'aquella època.

Comunitat Valenciana

Llaguna de La Mata (Alacant) i Salines de Torrevieja (Alacant)

L'evolució geomorfològica d'aquest entorn ha propiciat l'aparició de dues conques endorreiques, la de La Mata i la de Torrevieja, curiosa pel seu color rosa. Son les salines marines, de caràcter natural, més importants d'Europa.

La Rioja

Cavalcament Serra de la Demanda i Les Penyes d'Anguiano-Matute-Tobía

Tenen una gran riquesa natural i un gran valor paisatgístic pel seu ampli patrimoni geològic i l'elevada diversitat forestal.

Navarra

Diapiro de las Salinas de Oro

Es tracta d'una xemeneia salina formada per una massa de guix i sals que formen una circumferència perfecta en la cobertura terciària superficial.

Parc Natural de la Serra de Urbasa

Serra situada al nord-est de Navarra. Al seu interior es poden observar nombroses coves, cascades i avencs.