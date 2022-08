La Cerdanya és un dels llocs de muntanya més famosos i bonics de Catalunya, amb un ampli ventall d’activitats i entorns per visitar i gaudir, tant a l’hivern, quan la neu és la protagonista, com a l’estiu. Si esteu pensant fer una escapada aquests dies, aquí us suggerim sis llocs imprescindibles per passar-ho bé de la Cerdanya.

1. El llac de la Font Viva

Es tracta d’un estany d’accés fàcil, envoltat per altes muntanyes i amb un paisatge on predominen boscos i rierols. Per arribar s’ha d’anar fins al llac Passet, al poble francès de Portè. L’excursió al llac és circular i d’uns 6 quilòmetres, i culmina a la plana de l’estany. És una excursió apta per a nens.

2. El llac de Malniu

El llac de Malniu és un dels paratges més visitats de la Cerdanya, situat a prop de la població de Meranges. Es tracta d’una ruta lineal bastant senzilla d’uns 3 quilòmetres i amb una dificultat tècnica molt baixa. Així que aquesta excursió permet descobrir un llac i racons d’alta muntanya en poc temps i sense gaire exigència física. Alerta, la carretera de Meranges Malniu és estreta i en arribar s’ha de pagar per aparcar (preu baix i que compensa el treball que s’hi ha de fer per la presència de turistes).

3. Esterregalls d’All

Prop d’una de les carreteres pirinenques més transitades, la que uneix la Seu d’Urgell i Puigcerdà, es troba un paisatge atípic en plena alta muntanya. Un paratge desèrtic, els badlands d’All i Olopte. Fa uns anys es va adequar per ser visitat, amb un itinerari d’una hora de durada, diversos miradors i plafons amb informació interessants sobre els valors del lloc. Els esterregalls, com es coneixen localment els badlands, adquireixen una gamma variada de colors ataronjats. A més, les vistes que hi ha des d’aquesta localització sobre la plana de la Cerdanya també valen la pena.

4.El tren Groc

El tren Groc o el Canari, com se’l coneix popularment a la zona, és un tren turístic que uneix la Tor de Querol amb Vilafranca del Conflent recorrent els petits pobles de la Cerdanya i el Conflent. A l’estiu, des dels vagons sense sostre, es pot gaudir de les vistes panoràmiques de muntanyes, valls i els diferents pobles de la zona.

5. Rocaviva

A prop de Músser, i situat entre l’Alt Urgell i la Baixa Cerdanya, hi ha el museu a l’aire lliure Rocaviva, també anomenat Laberint màgic. Es tracta d’un parc d’escultures al mig del bosc fetes per l’artista Climent Olm, que van esculpir unes 600 pedres de granit durant 27 anys per crear aquest lloc especial, que el 2010 va ser declarat bé cultural d’interès local. A través de la seva web (rocaviva.cat), permeten reservar visites guiades per a grups reduïts per gaudir de l’espai.

6. Tirolines Tyrovol

Situades al peu del Carlit, aquestes tirolines ofereixen un gran recorregut sobrevolant les aigües del llac del Passet i els colls del llac de Portè, és la zona de tirolines més gran d’Europa. Hi ha recorreguts per a nens a partir de 3 anys, tot i que també poden fer tot el recorregut en tàndem amb un adult.