Durant un viatge, fer servir el transport públic és una bona opció. Et permet estalviar-te el lloguer d'un cotxe, moto o furgoneta, alhora que l'impacte mediambiental que provoca és inferior al d'un vehicle privat. Per això, coincidint amb el dia internacional sense automòbils, que se celebra aquest dijous, et portem cinc claus per moure't per Europa amb transport públic. Així, podràs deixar el teu cotxe, moto o furgoneta a casa i viatjar d'una forma menys contaminant.

Planifica el teu viatge

Una previsió amb antelació et permetrà conèixer el temps que hauràs de destinar a desplaçaments. Tenint això en compte, pots organitzar el teu viatge fent adaptant la teva llista de llocs per visitar a les parades de cada línia per optimitzar el temps. És important que controlis l'estona que preveus estar a cada lloc i que deixis minuts de marge al dia per si sorgeix un imprevist.

Planteja't opcions com l'InterRail

Si vols conèixer el continent, planteja't una de les opcions més requestades, l'InterRail. És un dels sistemes més econòmics per viatjar per arreu d'Europa amb un preu raonable. Aquesta modalitat t'ofereix un abonament per viatjar per fins a 30 països europeus, l'InterRail Global Pass, o per a un país concret, l'InterRail One Country Pass, pagant un sol cop.

Consulta Internet

Abans d'arribar a la teva destinació, no hi ha res millor que buscar tot el que t'hi pots trobar a Internet. Tingues en compte que les tarifes varien. És convenient també que, per ajustar els teus plans, coneguis amb antelació els horaris i recorreguts del mitjà de transport que facis servir, alhora que et caldria saber on adquirir els bitllets. Si pots fer la reserva anticipada, no ho dubtis, així t'estalviaràs cues.

Viatja en grup

Hi ha destinacions que ofereixen descomptes per a grups. En cas de viatjar acompanyat per una nombrosa xifra de persones, comprova si podeu acollir-vos a algun descompte.

Comprova si hi ha abonaments

Generalment, les tarifes varien depenent de la ciutat. Per aquest motiu, coneix quines tarifes existeixen per triar-ne la que més s'ajusti a les zones per les quals vulguis viatjar. Aquest és un dels factors que et permetrà estalviar-te més diners, així que busca-ho amb temps.

Seguint aquest consell, optimitzaràs el teu temps i podràs visitar tot el que desitges. Fer servir el transport públic és una bona alternativa quan vols viatjar sense gastar-te molts diners en un vehicle de lloguer.