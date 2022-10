Els parcs naturals del Montseny, Sant Llorenç del Munt i l'Obac i Montnegre i el Corredor tornen a programar rutes teatralitzades inclusives fins al mes de novembre. Les rutes s'ofereixen en dates concretes, són gratuïtes i obertes a tothom, però especialment adreçades a persones amb discapacitat funcional.

Les rutes teatralitzades inclusives que s'ofereixen a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona són Aigua, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny; Emboscada, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac; i Camins, al Parc del Montnegre i el Corredor.

Les tres rutes

En el cas d' Aigua ,

es tracta d'un "viatge pels cinc sentits", que s'ofereix al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, el dissabte 22 d'octubre, des del Centre d'Informació Can Casades per l'itinerari adaptat de la font del Frare, de poc més d'un quilòmetre vorejant la riera de Santa Fe. Emboscada , al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, s'ha programat els dissabtes 1 d'octubre i 5 de novembre al llarg de l'itinerari accessible de la Casa Nova de l'Obac fins a l'Obac Vell. "La ruta, que compta amb dos actors i un educador ambiental, teatralitza la història del bandoler Capablanca i la pubilla del mas dels Ubach, l'Ermesinda", expliquen els organitzadors.

al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, s'ha programat els dissabtes 1 d'octubre i 5 de novembre al llarg de l'itinerari accessible de la Casa Nova de l'Obac fins a l'Obac Vell. "La ruta, que compta amb dos actors i un educador ambiental, teatralitza la història del bandoler Capablanca i la pubilla del mas dels Ubach, l'Ermesinda", expliquen els organitzadors. Pel que fa a la ruta del Parc del Montnegre i el Corredor, Camins es fa per una part de l'itinerari de la plana del Corredor. En aquest cas no és un itinerari adaptat, però la seva configuració fa que sigui fàcilment transitable. Per aquesta tardor s'ha programat el diumenge 9 d'octubre, amb dos passis, un a les 11.30 h i l'altre a les 12.30 h, en el marc de la programació de la Matinal Viu el parc, i el de novembre.

Les dificultats d'alguns col·lectius per realitzar algunes de les activitats que s'ofereixen en els espais naturals protegits, com ara itineraris, rutes guiades, activitats lúdiques o activitats escolars, reclamen que es faci el possible per tal de millorar l'accessibilitat de tots els participants. En aquest sentit, la Xarxa de Parcs Naturals duu a terme, des de fa anys, accions encaminades a facilitar l'accés al medi natural a les persones amb discapacitats.