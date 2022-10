Aquest cap de setmana la Catalunya Central tindrà un munt d'actes als que apropar-se. Fires, festes, mercats i molt més.

Manresa

Dia de la Seu: Dissabte, a les 11.30 h, a la basílica de la Seu, visita La façana nova de la Seu de Manresa. Cal fer reserva prèvia a www.cataloniasacra.cat. A les 20.30 h, a la basílica de la Seu, concert d‘orgue a càrrec de Jordi Figueras, organista titular de les esglésies de Sant Pere i de la Sagrada Família de Terrassa. Entrada lliure i amb taquilla inversa per seguir finançant les tasques de restauració i de manteniment de l’instrument. Diumenge, de 12 a 14 h, a la basílica de la Seu, matí de portes obertes. Després de la missa conventual es podrà accedir al claustre, l’Espai Oliba, la nau central, el baptisteri i la cripta. A les 20 h, a la basílica de la Seu, concert d’orgue a càrrec de Maria Nacy, professora d’orgue al Conservatori Municipal de Música de Barceona. Entrada lliure i amb taquilla inversa per seguir finançant les tasques de restauració i de manteniment de l’instrument. Just abans de començar es farà el sorteig del quadre que el pintor Lluís Puiggròs ha realitzat en benefici de la restauració de l’orgue.

Mercat de brocanters i col·leccionistes: Dissabte, com cada segon dissabte de mes, de 8 a 14 h, a la plaça Europa. Organització: Associació de Brocanters i Col·leccionistes del Bages.

Mercat agrari: Dissabte, de 8 a 13.30 h, amb motiu de la Fira Mediterrània, s’estableix de manera provisional a la Murallde del Carme, entre la plaça del Mercat de Puigmercadal i la plaça Infants. Parades de producte alimentari de proximitat.

Artés

Correllengua: Diumenge, a les 16.30 h, al parc de Can Cruselles, taller de cultura popular. A les 17.30 h, hora del conte a càrrec de Rosa Fité: Contes que conten i si vols diu que diuen. A les 18.30 h, berenar popular i, tot seguit, lectura del manifest i lectures de textos de Joan Fuster. A les 19.30 h, concert de Carles Belda i Marc Serrats. Organització: Ateneu Popular la Falç.

Sant Llorenç de Morunys

14a Fira d’Ous d’Euga i 11è Mercat del Pagès: Dissabte, a les 10.30 h, trobada a l’Hotel Monegal, per a la visita a les plantacions de la poma ecològica de muntanya Biolord. Entrada gratuïta. Cal fer reserva prèvia a entradessolsones.com. A les 11 h, visita guiada a la capella de la Pietat sobre el seu retaule gòtic i els altres elements històrics del seu interior. Entrades: 5 euros. A la venda a entradessolsones.com. A les 12 h, trobada a l’oficina de turisme de la Vall de Lord per a la visita guiada històrica pel nucli de Sant Llorenç de Morunys des dels seus orígens fins al segle XIX. Entrades: 10 euros. Consultar descomptes. A la venda a entradessolsones.com. A les 18 h, al Museu-Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, presentació del llibre Sant Llorenç de Morunys, 1598: Una mirada al passat,a càrrec del seu autor, Jaume Adam. Diumenge, 14a Fira d’Ous d’Euga i 11è Mercat del Pagès, a la plaça de La Canal. De 9 a 15 h, exposició d’ous d’euga gegants i decoratius. De 10 a a 15 h, 11è Mercat del Pagès. A partir de les 11.30h, tastet de tapes amb ou d’euga dels restauradors locals. A les 12 h, cercavila amb els gegants Els tres savis piteus i els gegants de Guixers, acompanyats pels grups de grallers Som kom som i grallers de Guixers. A les 12.45 h, ball de la coca amb tastet de coca per tothom. A les 13 h, concurs d’ous d’euga i entrega de premis. Cloenda amb el Ball de l’euga a càrrec de la colla gegantera Els tres savis piteus i els grallers Som kom som. uTallers: a les 11 i a les 12 h (dos torns), a la plaça de La Canal, taller d’estampació botànica: La natura ens regala màgia, sorpresa i una imperfecció perfecta, a càrrec de la Marta d’Associació Hatimu. Venda d’entrades a entradessolsones.com. Taller infantil de pintura de cara, a càrrec de Romi Lamolla de Buganvilia. Taller de decoració de carbasses seques, a càrrec de Rafael Alegre. A les 13.30 h, a la plaça de La Canal, concert d’Alba Careta i Sanders Aranda, cantants i multiinstrumentistes.

Valls i Palà de Torroella

Les Fabricantes: Dissabte, a Valls de Torroella. A les 10 h, al carrer Galeries, fira d’artesans i productes de proximitat. A les 11 h, al Jardí, jocs tradicionals: llançament d’espardenya, xarranques, baldufes, bitlles catalanes... A les 11.30 h, amb punt d’inici al Jardí, visites guiades teatralitzades. A les 12 h, a l‘escenari principal al Jardí, vermut amb el grup Flowk (danses i balls de plaça). A les 17 h, amb punt d’inici al Jardí, visites guiades teatralitzades. A les 18.30 h, a l’escola Els Estevets, col·loqui amb els veïns/es sobre les vivències a la colònia, moderat pel periodista de Regió7 Jordi Agut. a les 21 h, al Jardí, fontada popular, amb entrepanada de botifarra. Preu: 5 euros. Venda anticipada a la llibreria Ramona de Valls de Torroella. A continuació, a l’escenari principal al Jardí, ball de nit amb Lucky Luck. Diumenge, a Palà de Torroella. A les 10 h, a la plaça Indústria, fira d‘artesans i productes de proximitat. A les 10.30 h, amb punt d‘inici a la plaça Indústria, visites guiades teatralitzades. A les 11.30 h, a la plaça Indústria, trobada de gegants. A les 12.30 h, a la plaça Indústria, concert-vermut amb el grup Jitsband. A les 14 h, a la plaça Indústria, paella popular a càrrec del Pi Tort. Preu: 10 euros. Venda anticipada a la llibreria Ramona de Valls de Torroella. A les 19 h, al teatre municipal, escenificació de l’obra El silenci dels telers. Entrades: 10 euros. A la venda a www.entrades.navas.cat i a la llibreria Ramona de Valls de Torroella. uRestauració local: La Manufactura, menú de tapes a dins la fàbrica tèxtil. 33,50 euros. Casino de Valls de Torroella: dinar d’època a la colònia. 26 euros. Organització: Associació de colònies de Valls i Palà de Torroella.

Castelltallat

Visita a "Castelltallat, terra de masies": Des de divendres i fins diumenge a dins de les jornades europees de patrimoni. Castelltallat és un dels pobles del municipi de Sant Mateu de Bages. La visita se centrarà en les seves masies, concretament en tres que es troben a poca distància l'una de l'altre. S'acabarà amb una explicació del retaule barroc de Sant Miquel i una beguda oferta per l'Ajuntament.

Igualada

"Recorreguts", rutes a peu pel barri del REC: Dissabte a les 18h a Cal Maco, a dins de les jornades europees de patrimoni. La nova proposta cultural i turística té la finalitat de donar a conèixer el valor patrimonial del barri del Rec, a través de recursos accessibles i per a tots els públics: un mapa guia imprès per fer rutes autoguiades, un portal web desenvolupat amb el teixit associatiu del barri, un vídeo promocional i un programa d'activitats durant aquest cap de setmana.

Montmajor

30a Mostra Internacional de Films de Dones: Dissabte, a les 17 h, al Local del Comú. Projecció, en el marc del programa Conegudes (també) a casa, de la pel·lícula Canción de una dama en la sombra (Carolina Astudillo, 2021). 100 minuts. Després de lluitar al bàndol republicà durant la Guerra Civil espanyola, un home s’exilia a França. La seva dona es queda esperant-lo amb els seus fills en un poble català. Hi haurà la presència de la directora. Entrada lliure.

Casserres

Festival Nyàmera: Dissabte, a les 17.30 h, actuació de La Bum Bum (sound system). A les 20.30 h, concert d’El Kiwi, amb una formació sorpresa (rumba, pop, rock i reggae). A les 22 h, Rodrigo Laviña y su combo, proposta de psicodèlia seixanetera, pop català yè-yè i música brasilea. A les 23.30 h, els berguedans Mogambo (Live), amb música de ball i electrònica clàssica. Entrada gratuïta. Organització: República Cultural del Berguedà.

Per als infants

Avinyó

«Les pirates de terra endins»: Diumenge, a les 18 h, al Local Catalunya. Estrena del quart muntatge de la bagenca Companyia Sgratta. Entrades: 3 euros, infants; i 6 euros, adults.

Balsareny

«Safari»: Diumenge, a les 18 h, a la sala El Sindicat, espectacle a càrrec de la Cia. de Comediants La Baldufa. Una escenografia que es desdobla reflecteix l’ecosistema. El bullying és la qüestió que s’aborda. A partir de 3 anys. En el marc de la temporada de teatre familiar Tempo. Entrades: 7 euros; i 5 euros per als socis. A la venda a ajbalsareny.fila12.cat.