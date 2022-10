Espais idíl·lics, les piscines naturals són un reclam per a turistes que busquen quelcom diferent, una experiència única en un paisatge verge. Indrets on no hi ha intervingut la mà de l'home, o ho ha fet, només, per instal·lar uns graons, una passarel·la o un trampolí. Són zones de bany, cada vegada més concorregudes; piscines creades a la roca per l'erosió de l'aigua del mar o per un curs fluvial. Prepara el banyador (i els bitllets d'avió), perquè en aquest article estàs a punt de fer un viatge per les millors piscines naturals que hem trobat repartides per tot el món!

Cenote Ik Kil (Mèxic)

Aquesta piscina i parc natural és un dels llocs més espectaculars de la regió del Yucatán. Ubicat a tres quilòmetres de la zona arqueològica de Chichén Itzá, a només hora i mitja de Mèrida i a 25 minuts de Valladolid, el Cenotre Ik Kil és una parada inclosa i obligada dins la majoria de tours que s'ofereixen als visitants de la Rivera Maya.

A més de les seves profundes aigües blaves, un altre dels atractius d'aquest lloc és la vegetació exòtica que cau en forma de cascada al centre del 'cenote'. A més, hi viu una fauna molt variada que ens permetrà observar tota mena de peixos de colors i aus silvestres.

El preu de l'entrada al cenote d'Ik Kil és d'aproximadament 80 pesos mexicans (3,60 €). A aquest li hauràs de sumar gairebé segur el d'una taquilla per deixar les pertinences i, si no ets molt bo nedant, el d'una armilla salvavides. Un lloc i experiència magnifica per a tot amant de la natura.

La Llacuna Blava (Islàndia)

Visitem ara una de les atraccions turístiques més populars d'Islàndia. La Llacuna Blava o Blue Lagoon es troba al sud-oest de l'illa, a 39 km de Reykjavík i a 13 km de l'aeroport internacional de Keflavík.

Destaca per ser un balneari geotèrmic d'aigües turqueses situat en un camp de lava a Grindavík , i és considerat a més una de les 25 meravelles del món pel National Geographic. La temperatura de les seves aigües, a uns 37ºC, contrasta amb la temperatura exterior de 10ºC i converteix el bany en una experiència única.

Les seves aigües tenen virtuts curatives i, segons els dermatòlegs islandesos, són de gran ajudar per a aquelles persones afectades per psoriasi. Aquestes aigües termals són úniques com a ecosistema, ja que estan compostes en gran part per aigua de mar (2/3) i tan sols 1/3 per aigua de pluja, quan normalment les aigües geotermals estan formades només per aigua de pluja. Hi habiten algunes espècies de microorganismes com bacteris i algues verd-i-blaves, ja que la presència de silici hi impedeix el creixement de més organismes.

Termes de Saturnia (Toscana)

Atenció, perquè Saturnia és considerada com la millor destinació termal del món i any rere any rep un gran nombre de visitants. Des de dalt d'una plana de la vall d'Albenga , domina el paisatge màgic de la zona interior de Grosseto, entre roques de toba i planes verdes.

Les llegendes expliquen que les Termes de Saturnia es van formar quan Saturn, molest amb els humans, va llançar raigs contra la Muntanya Amiata i va fer sorgir aigua. Aquestes, són riques en sofre, sulfat, carboni i bicarbonat alcalí i tenen propietats terapèutiques.

Les piscines naturals escalonades amb cascades petites, situades en un bonic enclavament natural, doten aquest lloc d'una gran espectacularitat. La temperatura de les aigües és de 37ºC i posseeix un cabal constant, que el fan un lloc idoni per al bany.

El charco azul (Illes Canàries)

El charco azul, a l'illa d'El Hierro , és una de les zones de bany més espectaculars de la petita de les Illes Canàries. La lava i l'erosió incansable de les onades han creat aquesta piscina natural d'aigües turqueses, que possibilita el bany amb el so del mar com a música de fons.

Es troba al mig del Golfo, que és com es coneix la costa de l'illa d'El Hierro, i és un compendi que consta de dues magnífiques piscines naturals d'aigua salada. Però el que és realment peculiar d'aquest bonic lloc, és que les abraça una cova, amb un arc basàltic, on trenquen les onades i es produeix un so envoltant i una escuma blanca.

L'accés és totalment gratuït i no té horari establert, però per arribar fins al lloc hem de recórrer un sender durant 20 minuts.

Cascada Kravice (Bòsnia Hercegovina)

Un altre lloc que s'ha de visitar. Les cascades de Kravica estan formades per un conjunt de petits salts d'origen calcari d'uns 30 metres d'alçada, per on cauen les aigües el riu Trevizat. Les seves parets estan envoltades de vegetació, formant un jardí vertical ple de gespa, líquens i molsa. Les aigües afloren formant un arc que ocupa una extensió d'uns 200 metres.

Als peus d'aquestes cascades, es formen uns gorgs d'aigües cristal·lines, on el bany és particularment agradable a l'estiu, on les temperatures poden arribar als 40ºC.

Aquest lloc es troba a pocs quilòmetres de la ciutat de Ljubuski , molt a prop de Medjougore, el punt de peregrinació més popular del país. No obstant això, actualment no hi ha cap tipus de servei de transport públic pels voltants i el lloc és difícil de trobar. El més habitual és anar acompanyat d'un guia professional en un tour contractat a Ljubuski.

Pamukkale (Turquia)

Pamukkale és una zona natural i alhora una atracció turística al sud-oest de Turquia, concretament a la vall del riu Menderes, a la província de Denizili, on el clima és temperat gran part de l'any. El conjunt el formen 17 gorgs d'aigua de font de color turquesa, que brollen a una temperatura de 35ºC. Aquestes aigües, pel seu alt contingut de bicarbonat i calci, atorguen un particular color blanquinós al monument natural que el fa semblar nevat o ple d'escuma. D'aquí ve el seu nom, Pamukkakle, una paraula turca que significa castell de cotó.

Tot i estar a punt de desaparèixer per la construcció d'hotels i el turisme massiu, que a poc a poc van contaminar les aigües, la Unesco va declarar aquestes piscines naturals Patrimoni de la Humanitat el 1988 , frenant així el seu deteriorament.

Les fonts d'Algar (Alacant)

Les fonts d'Algar estan situades a només 15 km de Benidorm i a 3 km del centre urbà de Callosa d'en Sarrià , i formen un parc natural molt ben conservat, ja que va ser declarat Zona Humida protegida per Acord del Govern Valencià de 2002.

El paisatge és fruit del modelatge càrstic de la roca calcària i forma cascades espectaculars. S'hi troben un gran nombre de fonts que brollen de la roca, basses d'aigua on es pot fer un bany d'aigua pura i cristal·lina (antigament considerades com a “font de salut”), una antiga presa, i l'imponent canal i les sèquies centenàries que encara avui s'utilitzen.

Grotta della Poesia (Itàlia)

La Cova de la Poesia és una formació natural produïda segles enrere a Roca Vecchia. Aquí ens podem banyar envoltats d'una llegenda. Els habitants de la zona diuen que en temps llunyans hi havia una princesa que, per motius del destí, es va transformar en una musa divina. Lluny d'amagar-se, la princesa-musa tenia el costum de banyar-se a la Cova de la Poesia, fet que provocava que desenes d'escriptors d'estils diversos, la visitessin per observar-la i rebre així una forta dosi d'inspiració. És per això que va rebre el nom de Cova de la Poesia, encara vigent.

Aquesta cova envoltada de roques és un autèntic luxe rural. Té aigua cristal·lina i neta, en una zona de fàcil accés a la comarca de Salento. Si estem buscant un bon lloc on fer fotos o gravar bons vídeos amb una càmera, aquest és sens dubte un bon lloc.

Semuc Champey (Guatemala)

Aquest lloc, una de les destinacions més sol·licitades pels turistes que visiten Guatemala, ofereix aigües de color turquesa, impressionants paisatges i una exuberant vegetació. Està ubicat al municipi de Sant Agustín Lanquín, al Parc Natural Semuc Champey.

Semúc Champey és un brollador que cau sobre el sostre d'una cova que s'ha format durant el pas dels anys, alimentat per aigua que baixa de les muntanyes des de gairebé 500 metres d'alçada. Cal recalcar que el punt anomenat el Sumidero, és un lloc molt perillós perquè, si caus al riu, aquest et pot arrossegar.