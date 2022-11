Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la regió central

Novembre arrenca amb una agenda plena d'actes per celebrar a la Catalunya central. Esdeveniments musicals, fires i festes, arts escèniques...Consulta tots els plans per sortir de casa aquest cap de setmana a la regió central.

Música

CASTELLNOU DE BAGES

«A propòsit d’Erri» -Divendres, a les 19.30 h, al nucli històric, recital La força incendiària de les paraules sobre poemes d’Erri de Luca (Nàpols, 1950), amb Lu Rois (música) i David Fernàndez (veu).

GIRONELLA

Coral Estel i quintet La Rosa dels Vents -Dissabte, a les 19 h; i diumenge, a les 18 h, al Local del Blat. Estrena del repertori De Gironella a l’Havanam amb idea i direcció musical de Joan Alsina i teatralització de Maria Casellas. Hi haurà rom cremat a la mitja part. Entrades: 10 euros; i 8 euros per als menors de 12 anys. A la venda a Cal Guinó i a Entradium.

MANRESA

El Sielu (Valldaura, 1) -Divendres, a la sala Hits, Iska @iskamusicdj. Dissabte, a la sala Hits, Iska @iskamusicdj + Legoteque. A la sala Techno, DJ Karate.

Els Pets -Dissabte, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert del grup de Constantí, que presenta el disc 1963, l’any que van néixer els seus membres. Entrades: 32 i 30 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Concerts Insòlits -Diumenge, a les 12 h, a l’auditori Plana de l’Om. Concert d’Hugo Race, prestigiós i prolífic músic australià, que va acompanyar Nick Cave a Bad Seeds i també va ser membre de The Wreckery (blues, rock). Entrades: 10 euros. A la venda a www.insolits.cat i a les taquilles del Kursaal. Organització: Trilogy Rock.

SANT MARTÍ DE TOUS

Mireia Espelt -Dissabte, a les 19 h, a la Casa del Teatre Nu. Concert acústic per presentar el primer àlbum, Elegia, de la jove músic de 17 anys. Entrades: 14 euros. Consultar descomptes. S’ofereix un abonament de tres espectacles per 33 euros. A la venda a teatrenu.com.

Fires i festes

ABRERA

Fira dels Porrons - Divendres, a les 19 h, exposició de la història de la Fira dels Porrons. A les 20 h, inauguració de la tercera edició de la Fira Gastronòmica de la Fira dels Porrons, amb degustació. A les 20.30 h, concurs de beure amb porró amb dinamització. A les 21.30 h, encesa amb la Colla de Diables Bram de Foc. De 22 a 23 h, amenització musical a càrrec de @LaHijadel DJ (Zuleika Valero). A les 23 h, cloenda. Dissabte, a les 12 i a les 16 h, obertura de la Fira Gastronòmica de la Fira dels porrons. a les 12 h, exposició de la història de la Fira dels Porrons. A les 12 h, espectacle familiar Antipasti. a les 12 h, demostració de cuina per a adults. De 13 a 16 h, amenització musical a càrrec de @LaHijadel DJ (Zuleika Valero). De 17 a 21 h, carpa amb tallers i activitats infantils. A les 17 h, taller de contes de la Pagesa Matilde a càrrec de Maria Calvet. De 17.30 a 19 h, dinamització de la mascota Puput Punxetes. a les 18.30 h, demostració de cuina de Silsi Terrazas, xef de La Volta (Esparreguera). De 19 a 23 h, obertura de la Fira Gastronòmica de la Fira dels Porrons. De 19.15 a 20 h, demostració de cuina de Pastisseria Duch. De 20 a 23 h, amenització a càrrec de DJ Emilio A les 22 h, Carretillada amb la Colla de diables de Foc. Diumenge, de 10 a 11.30 h, tractorada pels carrers del municipi i exposició dels tractors al parc de Can Morral. D’11.30 a 12 h, ballada de gegants a càrrec de l’Associació Folklòrica d’Abrera. A les 11.30 h, demostració de cuina amb Can Martinet (Abrera). De 12 a 14 h, fira de productors del Parc Rural del Montserratí. De 12 a 16 h, obertura de la fira gastronòmica. De 12 a 16 h, carpa amb tallers i activitats (origammi, pintacares, dibuixos de productes de temporada). De 12.15 a 13 h, demostració de cuina amb Jordi Llobet, amb productes del Parc Rural del Montserratí. A les 16 h, finalització de la tercera Fira Gastronòmica dels Porrons.

MANRESA

Passatge del Terror -Dissabte, de 18 a 22h, i diumenge, de 18 a 23 h, a l’Anònima. Sessions cada 15 minuts. Està inspirat en la Revolució Industrial del segle XIX, aprofitant les infraestructures i la història de l’equipament municipal. A càrrec de Xàldiga, Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa. No recomanat per a menors de 10 anys. A l’exterior de la nau hi haurà parades de menjar i artesania. Entrades: 5 euros. Reserves a www.manresaturisme.cat.

PUIGCERDÀ

Fira de Puigcerdà i 41è concurs de cavalls -Dissabte, de 10 a 15.30 h, al recinte firal de Puigcerdà. A les 10 h, concurs de sobranyes, femelles nascudes durant el 2021. A les 10.30 h, concurs de sobranys, mascles nascuts durant el 2021. A les 11 h, concurs de terçones, femelles fins a 2 anys i mig. A les 11.45 h, concurs d’eugues amb polí. A les 12.30 h, concurs de terçons, mascles de fins 2 anys i mig. A les 13.15 h, concurs de quartons, mascles de menys de 4 anys. A les 14 h, concurs de sementals, sense límit d’edat. A partir de les 10 h, concurs a la millor ramaderia de Cerdanya. Diumenge, de 10 a 15 h, al recinte firal de Puigcerdà, fira de bestiar. A més, durant tot el cap de setmana, fira multisectorial pels carrers de la vila. Més informació: www.puigcerda.cat/fira.

SANT FRUITÓS DE BAGES

4t Comerç al carrer -Dissabte, de 9.30 a 13.30 h, els establiments participants exposaran els seus productes a les portes de cada botiga i oferiran descomptes, promocions especial i obsequis. Concurs familiar i animació amb la xaranga Màgic. Organització: Associació de Comerciants de Sant Fruitós de Bages, amb el suport de l’Ajuntament.

SANTPEDOR

Mercat de proximitat i mercat de la rampoina -Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça Gran U d’Octubre. Mercat de proximitat amb venda directa de productors del territori i mercat de la rampoina, d’articles de segona mà (inscripcions obertes a l‘oficina de reciclatge). Contes amb la Martulina Divina i vermut electrònic amb V.A.L.E.R.O. Organització: Horts amb Flors amb el suport de l’Ajuntament.

Escena

BERGA

«El llac dels cignes» -Divendres, a les 20 h, al Teatre Municipal de Berga. L’International Ballet Company, creada pels solistesmoldaus Cristina i Alexei Terentiev, i integrada per solistes de Moldàvia i Itàlia, entre altres països, presenta l’obra magistral del ballet clàssic de Txaikovsky. Entrades: 45 euros, a platea; 28 euros, a l’amfiteatre. Paquet familiar/amistat: 35 euros (mínim 4 entrades). Grups a platea: 28 euros. A la venda a www.4tickets.es. Organització: International Ballet Company.

CAPELLADES

«El diari d’Anna Frank» -Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga. Espectacle sobre la nena jueva que es veu obligada a amagar-se a les golfes, a càrrec del grup Deixalles de Sant Feliu de Codines. En record dels actors i actrius del Grup Teatral de Capellades que la van representar l’any 1984. Entrades: 15 euros, i 10 euros per als socis. Entrada lliure per als socis menors de 20 anys, sense reserva prèvia. A la venda a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18.30 h.

ESPARREGUERA

«Calígula» -Divendres i dissabte, a les 21 h; i diumenge, a les 19 h, al Teatret (av. Francesc Macià, 66). Producció de Tramateatre de l’obra d’Albert Camus, amb direcció de Carles Reynés. En el marc del Lola, Festival de Teatre d’Esparreguera. Entrades: 15 euros; i 12 euros per a menors de 20 anys. A la venda a ticketic.org.

IGUALADA

«De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda» -Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Una sàtira brillant sobre l’emergència climàtica, escrita per Joan Yago i dirigida per Israel Solà. Entrades: 20, 18 i 15 euros. A la venda a www.teatremunicipalateneu.cat. Els menors de 25 anys poden adquirir l’entrada a 5 euros durant aquesta setmana.

MANRESA

«Sí o no?» -Divendres, a les 20 h,a la Sala Gran del teatre Kursaal. Bruno Oro interpreta aquest monòleg dirigit per Alejo Levis que parla sobre l’art de perdre’s, en vies d’extinció en un món amb pressa que només busca l’eficàcia. Entrades: 20 euros; i 18 i 15 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

SALLENT

«Síndrome de gel» -Dissabte, a les 20.30 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Obra sobre uns immigrants que van arribar fa anys a Suècia, fugint de la guerra de l’Iraq. Han rebut una carta oficial que diu que els neguen el permís de residència. Forma part de Perspectiva social, programa del Teatre Lliure i la Diputació de Barcelona. També s’ofereix l’activitat complementària Cosmos (18.45 h), que permet visualitzar la posada en escena, i per a la qual cal inscriures’ gratuïtament a la mateixa pàgina de venda d’entrades de la Fàbrica Vella. Entrades: 12 euros; i 10 euros per a majors de 65 anys i 8 euros per a menors de 25 anys. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

7è Festival Test -Diumenge, a les 18 h, a la Casa Torres Amat. Propostes del festival de la xarxa de Pobles Creatius, amb espectacles de tots els llenguatges artístics, de curta durada i per a espais reduïts i no convencionals. Començar, comèdia romàntica; Babar, drama; Desaparellats, comèdia. Entrades: 8 euros. A la venda a fabricavella.sallent.cat, a l’ajuntament i a la taquilla de la Fàbrica Vella. Més informació a www.festivaltest.cat.

SANT FRUITÓS DE BAGES

«Barcelona 24 h» -Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural. Espectacle de teatre musical de Pau Barberà amb els arranjaments de Dídac Flores. Segueix la vida de 4 joves que es creuaran, s’enfrontaran i s’enamoraran. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, al NexeJove, a la biblioteca municipal i a codetickets.com.

SOLSONA

«Erimus retro» -Diumenge, a les 18 h, al Tatrau Teatre, espectacle de la Companyia de Dansa Montse Esteve, de Guissona, que és un cant a l’esperança i a l’esperit de superació de la humanitat. En el marc del cicle Trau. Entrades: 10 euros. A la venda a entrades.turismesolsones.com i una hora abans de l’espectacle a taquilla.