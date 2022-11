Aquesta nit, a sopar fora de casa. Però no saps ni on serà ni quins plats et serviran. És un dels plans de moda a Barcelona: sopars sorpresa en els quals tu simplement esculls la data i la companyia, i un tercer selecciona la resta per tu.

Una de les empreses que els prepara és Gastroshows, que per tastar els seus menús de degustació d’alta cuina et fa esbrinar l’adreça del restaurant a través de pistes de carrer. Fins i tot acabes obrint tu mateix la porta del local posant-hi un codi. Un sopar al més pur estil Inspector Gadget. Ara s’afegeix al catàleg d’experiències gastronòmiques secretes la ‘start-up’ Uncovercity, que fins a aquest aterratge només operava a Madrid i València. El procés és similar, tries quan (fan tant dinars com sopars) i amb qui, i ells, a través d’un qüestionari previ, et desenvolupen un perfil gastronòmic personalitzat i busquen quina oferta se t’ajusta més. Una vegada està tot decidit, comença el joc: aniràs rebent comunicacions i pistes sobre el destí secret, i no se’t revelarà fins que arribis a les seves portes. Per arribar a la teva cita gastronòmica, Uncovercity presenta una doble opció, o bé t’hi porten amb un xofer o bé hi arribes pel teu propi peu, trobant l’adreça a través de pistes que vas descobrint a mesura que et vas acostant al restaurant. S’ha acabat passar-te la tarda escrutant el ‘maps’ per trobar un restaurant: ara la recerca es fa a peu de carrer, a l’estil 007.