En temps de preus disparats, la majoria de restaurants esmolen l’enginyar per no caure en l’oblit i lluitar contra altres establiments amb els menús més competitius.

L’originalitat és primordial per destacar i el restaurant Street Fish de Barcelona n’és conscient. És indiscutible que un dels grans plaers de la vida és menjar i que no hi ha res millor que atipar-se i disfrutar d’una bona ració de marisc.

Aquesta delícia no és un plat que et puguis permetre cada dia, però si et ve de gust gaudir de marisc de qualitat sense la necessitat de deixar-te mig sou a l'hora de pagar, la marisqueria Street Fish és una de les millors opcions disponibles a Barcelona.

A més de la qualitat i el preu, l’originalitat també és un tret característic en aquesta marisqueria. Street Fish té una forma peculiar de portar-te el plat a taula, i és que els cambrers et serveixen el menjar en una safata directament amb una pala que surt des de la cuina. El restaurant té una bona mariscada plena de gambons, amb all i julivert, navalles, calamarsets a la planxa, musclos i cloïsses.

La carta del restaurant també inclou diverses opcions per acompanyar la mariscada com són les racions de pica-pica, fregits, peix, marisc, carn i una carta de vins.