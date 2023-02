El pròxim 16 de març obrirà, al centre de Barcelona, el primer Paradox Museum d’Espanya, un espai que combina el món de la ciència, l’art i la percepció humana, amb la voluntat de «fer reflexionar» els seus visitants.

L’equipament, que estarà situat en el número 3 de la plaça d’Urquinaona, tindrà diverses exposicions «innovadores» enfocades a l’entreteniment, que oferiran «una experiència visual, sensorial i educativa única», asseguren des de Paradox Museum. «És el lloc perfecte, inusual i emocionant per a totes les edats on res té sentit i, no obstant, tot és totalment real», afegeixen.

El concepte original d’aquest tipus de museu va néixer a Zagreb, Croàcia. Actualment podem trobar museus Paradox a diverses ciutats del món com París, Londres, Berlín, Las Vegas i Chicago, a les quals Barcelona s’unirà pròximament.

Paradox Museum Barcelona comptarà amb més de 70 exposicions «inspirades en les paradoxes», que conviden a «experimentar amb tots els sentits,» i «a fer-se preguntes sobre el món que ens envolta, a veure la realitat a través de percepcions alterades i descobrir fascinants conceptes científics». «En definitiva, un lloc on viure una experiència totalment interactiva i descobrir com el cervell i els sentits poden ser enganyats per una combinació d’estímuls visuals i tàctils», explica l’organització.