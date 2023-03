Cada 10 minuts apareixen un parell de turistes coreans per Banys Nous amb la cara d’Indiana Jones al trobar l’arca perduda. «Gamsahabnida», els diu la dependenta amb facilitat viatgera de Willy Fog. És «gràcies» en coreà. A peu de taulell té un paper ple de vocabulari bàsic de xurreria: «hola», «gràcies», «calent», «4 euros». «Coreà molt bé», li diuen els turistes, i es fan selfies entre xurros amb somriure de gesta. «Hi ha molta informació d’aquesta xurreria», justifiquen la seva visita. I t’ensenyen vídeos coreans de YouTube amb milions de visualitzacions.

S’ha convertit en una atracció turística amb milions de ‘likes’. Els coreans acudeixen en massa a aquesta xurreria amb més confiança que Miguel Bosé a ‘El hormiguero’. Parlen de «xuros» amb passió de fan. És l’addicció viral dels ‘influencers’ de Corea del Sud: menjar xurros amb xocolata a la xurreria San Román (Banys Nous, 8).

L’última ‘influencer’ coreana que s’ha gravat aquí ha sigut Jisoo, cantant del grup K-pop Blackpink (més de 69 milions de seguidors a Instagram). «El que més volia menjar a Barcelona –confessa al seu vlog de YouTube – eren xurros!». El vídeo del seu viatge exprés per la ciutat acumula 3,7 milions de visites: inclou un passeig per la catedral i el Port Vell, un parell de ‘selfies’ amb gavina i el ‘hit’ gastro –redoblament–: una porra de la xurreria San Román.

El primer xurrer que va començar a dir frases coreanes a discreció va ser Luis San Román. «Ho vaig aprendre així, autodidacte», recorda. Se’l pot veure xampurrejant amb força facilitat amb l’actor coreà Kwon Hyuk soo al programa ‘One night food trip’. Allò va ser el 2017: quan va començar el ‘boom’ del pelegrinatge coreà a la xurreria de Banys Nous. Era d’esperar l’efecte crida: es podria jurar que l’actor està tastant un plat de Ferran Adrià. «Els joves –garanteix mirant a càmera– els mengen per curar la ressaca». I es desmaia en mullar els xurros a la xocolata.

Luis San Román és xurrer de segona generació. Es va criar rere el taulell de la xurreria de Banys Nous, tot i que el seu currículum és més variat que el de Toni Cantó. És @elmagochurri a TikTok. Fa honor al seu malnom, sí: va estudiar màgia d’adolescent i, a més de saber fer xurros, és entrenador de futbol titulat. Ara es passeja pels escenaris com a monologuista de ‘stand-up’. Va fer un curs després de la pandèmia. «I ho vaig deixar tot», recorda. Va traspassar la xurreria al juny i es va mudar amb la seva família a Còrdova. «Havia de prendre una decisió –esbufega–. Eren 12 o 13 hores al dia treballant allà. Servia totes les xocolateries del carrer de Petritxol. 50, 60 i fins i tot 70 quilos diaris jo sol», esbufega. «Jo era xurrer –se sol presentar ara als escenaris–, però vaig acabar molt cremat».

El San Román original és el seu pare, Manuel: «El veritable artífex d’aquesta xurreria», reclama el fill amb orgull. 46 anys va estar al capdavant de la botiga de Banys Nous, fins que es va jubilar el 2014. «Quan va començar el 1968 –recorda Luis–, es va endeutar 200.000 pessetes. El primer dia en va fer 73 de caixa. Va estar 36 mesos sense vacances i només va descansar 5 dies».

Abans de l’allau de coreans, tan aviat es podia veure per Banys Nous Dalí com la infanta Cristina en els seus temps feliços amb Urdangarin, i fins i tot Mark Zuckerberg. «Ell es va quedar a la porta –explica Luis– i la dona, que és asiàtica, em va dir: «Hola, té ‘chochos’?’. ‘No –riu–, de ‘chochos’ encara no en venc, però tinc xuixos de crema, de Nutella o de dolç de llet». La dona de Zuckerberg se’n va anar amb un xuixo de crema. «I l’endemà va sortir al diari». En aquesta xurreria fins i tot va rodar un videoclip Ricardo Arjona.

«Hi havia guies –recorda Luis– que em trucaven: ‘Prepara’m 10 paperines de 100 grams’. Sembla que parli de droga. L’addicció sembla la mateixa. Han arribat a venir fins a autobusos sencers a la recerca de paperines. «Jo obria a les 7 del matí i ja hi havia coreans esperant amb les maletes a la mà», explica el xurrer. «El 80% del que jo feia de caixa –detalla– era de coreans».

@ordatwins BEST xurros in Barcelona! Save this plau *freshly made* #bestchurros #xurreria #churrosconchocolate #churros ♬ són original – JuniorJmss

«La xurreria es va fer famosa pel boca-orella», diu Tiago. T’ha de lletrejar el seu nom coreà: Seung wan. Fa 6 anys que es va instal·lar a Barcelona: treballa com a guia turístic amb coreans. N’hi ha molts a la ciutat, apunta. «Abans de la pandèmia n’hi havia 30, 40», calcula. L’interès dels coreans per Barcelona –fa memòria– va començar fa una dècada. El 2013, quan Barcelona va sortir al ‘reality’ de viatges ‘Ggotboda halbae’ (avis sobre flors). Els actors més famosos de Corea –afegeix Tiago– van començar a venir en massa. I al darrere, els turistes.

Vinguis a l’hora que vinguis, el més probable és trobar-hi cua. Molt asiàtic. «El meu primer cap de setmana aquí vaig flipar –riu l’Aina–. No s’acaba, no s’acaba, no s’acaba...». Ella atén rere el taulell des de fa 8 mesos i ja diu frases en coreà sense mirar el paper amb el vocabulari. «Nosaltres intentem que sigui com abans, que tinguin aquesta confiança en nosaltres malgrat que hagi canviat d’amos».

«Vam començar sent tres persones i ara ja en som 7», diu Siscu, Francisco Almendros, entre el vaivé de xurros. És un dels dos nous socis. Mantenen la mateixa recepta, promet, i fins i tot els productes de sempre. Siscu era abans el proveïdor. La seva història entre xurros –agafa aire– es remunta 50 anys enrere. El seu pare i Manuel San Román es van formar junts com a xurrers. «Allà va sorgir també una amistat –apunta– i va continuar quan el meu pare es va decantar per la distribució». Es va convertir en el proveïdor de la xurreria de Banys Nous i va seguir tot igual quan els fills es van fer càrrec dels dos negocis. Amb el recent traspàs, Luis fins i tot els va ensenyar les seves primeres paraules en coreà.

No és l’única xurreria que s’ha fet famosa a Àsia. La Churrería J. Alpuente (Padilla, 161) acaba d’aparèixer en una revista del Japó. Era de preveure: és la xurreria més viral de TikTok: @xurrebcn. D’aquí surten vídeos amb més de 10 milions de visualitzacions.

La J. és de Juan. Encara l’anomenen Juanito al barri. «Imagina’t: un tio de metre 80 i 105 quilos», riu ell. «Tots em coneixen de petit», els justifica amb carinyo. Té xerrameca de veí de tota la vida i humor de monologuista. «Tenir bon humor –assegura– és essencial per fer xurros». Ho demostra diàriament a TikTok: acumula 17 milions de ‘m’agrada’ i té més de 385.000 seguidors. Un dels seus ‘hashtag’, #xurreriajalpuente, ja va pels 204 milions de visualitzacions. ¿Què tenen els xurros que ara enganxen més que el culebró de Shakira i Piqué? «Suposo que compleixen la dita: bo, bonic i barat –respon el Juan–. I si els afegeixes xocolata, són antiestrès. T’estalvies el psicòleg a base de ‘mullar el xurro’».