El festival Ítaca ha desvetllat aquest dimarts el cap de cartell d'aquesta edició: la banda madrilenya Vetusta Morla actuarà a l'Estartit (Baix Empordà) el 24 de juny. Serà l'únic concert que el grup farà a Catalunya amb entrades disponibles per a aquest 2023. L'actuació serà en el marc de l'Ítaca Sant Joan, que omplirà la platja de música durant dues nits. Les entrades i els abonaments ja es poden adquirir al web del festival. També se sumen a la cita del solstici d'estiu CARMEN113, Serial Killerz, Ryna DJ i un nou espectacle de llums amb drons de la mà de Flock Drone Art. El 16 de març faran pública la programació completa i avancen que encara hi ha un altre "gran cap de cartell" per anunciar.

Vetusta Morla és un dels grups espanyols de pop rock més important i influent dels últims anys. Des dels seus inicis, ara fa 25 anys, la banda ha anat acumulant himnes a la seva discografia i és un grup especialment reconegut per tenir un directe poderós i contundent. El grup va fer història esdevenint la primera banda espanyola capaç de congregar 38.000 persones en un concert propi: durant la seva anterior gira, a La Caja Mágica de Madrid. I és que el seu darrer tour, 'Mismo sitio, distinto lugar' té unes xifres vertiginoses: un total de 86 concerts a 66 ciutats diferents i a una quinzena de països. A més, amb el seu darrer treball d'estudi 'Cable a Tierra', Vetusta Morla va rebre tres nominacions als Grammy Llatins: Millor Àlbum de Pop/Rock, Millor Cançó de Rock per Finisterre i Millor Vídeo Musical Versió Llarga per Matria. L'Ítaca Sant Joan 2023 segueix afegint llenya al foc per a la gran foguera artística i musical de dues nits a l'Estartit. CARMEN113, Serial Killerz, Ryna DJ i l'experiència Flock Drone Art se sumen al cartell. L'organització, a més, remarca que "encara queda un altre gran cap de cartell" per anunciar, la nit del 23, que completarà un festival "per a la posteritat". Ho faran pública el 16 de març. El duet Serial Killerz, amb una de les propostes més inusuals de l'escena, tornen al festival per descarregar el seu directe farcit d'energia i bona música. Serà el divendres 23 de de juny, en una revetlla que comptarà amb noms ja anunciats com Iseo & Dodosound, Els Catarres i Boom Boom Fighters & Cookah P. L'endemà, dissabte 24 de juny, a més del cap de cartell Vetusta Morla, també s'hi suma l'indie pop dels gironins CARMEN113, que després del seu aclamat darrer treball 'Hipnòtica' arribaran a l'ÍTACA amb nou disc. I no és l'única proposta amb denominació d'origen de comarques gironines de la nit: l'empordanesa Ryna DJ amanirà la vetllada amb una de les seves sessions eclèctiques i ballables. Se sumen als anunciats La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A.) i Triquell. L'any passat el festival es va estrenar amb els espectacles amb drons, convertint-se en la primera mostra de música de l'estat espanyol que ofereix aquest tipus de proposta. Enguany hi tornaran.