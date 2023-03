Si anar al bar ja és per si mateix una forma d’escapisme, deixar-se portar pel joc d’un bar temàtic és una gloriosa forma de fugir de la realitat quotidiana. Aquests locals on cada element de decoració té com a objectiu traslladar-te a una altra època o escenari de fantasia, retent homenatge a algun mite popular, són excepcionals. Et portem a aquests bojos mons amb inspiració The Beatles, Jules Verne, ‘Bola de Drac’, els contes de fades, creuers tropicals o paratges gelats.

1. Creuer amb piscina

Revetlla infinita

Res més sexi que viure en un estiu etern. Trikini (Pujades, 226) és la nova sensació de Poblenou per als fanàtics de la vida de platja i la revetlla sense fi. Aquest local d’aires dels vuitanta fantasieja amb la nostàlgia de l’‘star-system’ espanyol. La seva imatgeria de creuer tropical, amb tovalloles i banyadors rematant un saló de bambú i vidre, són tot un viatge. Un paradís desbordant de música animada i gent guapa, que es culmina escales avall: el seu soterrani recrea una piscina de reflexos noctàmbuls, destinada a les ballarugues dislocades. I al lligoteig, és clar. Que aquí tot és sarau. Apunta la recepta ideal: Martinis, biquinis, una carta de ‘’street fusion’ oberta fins a la matinada, més la més desbaratada dolce vita a l’estil Jesús Gil.

2. Bus submarí

Atípic i abissal

Segons entres, un selfie. Soda Bus (Aribau, 150) et rep amb un flamant autobús londinenc que fascina de primeres. És tota una sensació veure treure el bartender per la finestreta, des d’aquest vehicle il·luminat amb un interior ple de copes i ampolles. Aquest restobar de reflexos carmesí remata la seva estètica british amb guitarres i estrelles del pop. La diversió arriba amb les seves burgers, els còctels d’autor, i aquests tornejos de BeerPong amb premi que organitzen. Però això no és tot, perquè aquest local comunica pel seu interior amb Verne Barcelona (Aribau, 150 bis), que ens submergeix en el Nautilus de 20.000 llegües de viatge submarí. Aquí sopes cuina de mercat, tot molt Mediterrani, mentre sobre el teu cap floten meduses i es nuen els tentacles del Kraken.

3. El còctel ocult

Vida clandestina

El clàssic enigma de Bobby’s Free (Pau Claris, 85). A simple vista, una sòbria barberia clàssica. Però no vens a tallar-te els cabells. Xiuxiueges la contrasenya al perruquer i s’obre una paret. Rere d’ella, una llum vermella trenca la foscor. Descorre la cortina l’Eric, mestre de cerimònies d’un dels primers ‘speakeasys’ de la ciutat, recreacions dels locals clandestins de l’època de la llei seca. Busques el teu racó al costat del llum verd mentre surten elixirs lluminosos per la barra. Acudeixen a noquejar-te una pinya colada clarificada i una misteriosa campana que destapa boires de rom i mescal. La seva carta està inspirada en el mapa dels EUA i té meravelles com un còctel amagat en un vas de crispetes. Els pòsters retro i els brindis còmplices completen l’èxtasi d’autenticitat. Bobby’s Free et trasllada als furiosos anys 20 i et fa sentir un lladre de guant blanc. Compte, perquè aviat obriran un nou local molt exclusiu, Bar Back, inspirat en els reservats que freqüentaven Al Capone i Corleone.

4. Pocions èpiques

Fantasia Tinder

Dos trucs per viure i gaudir a Barcelona: sentir-te de tant en tant com un turista a la teva ciutat i utilitzar les aplicacions de cites precisament per conèixer gent d’altres països. Tant si busques el moment màgic ideal per robar un petó escandinau, com si prefereixes barrejar-te amb follets, nimfes, gnoms i altres criatures fantàstiques abans que amb catalans, El Bosc de les Fades (passatge de la Banca, 7) és el teu refugi. Tornar a aquest clàssic romàntic amb attrezzo dels universos de Tolkien o Ursula K. Le Guin és sempre captivador. L’últim escenari del Museu de Cera manté vius tots els somnis. Però no tot és candor: el 25 de març organitzen un survival zombie per tot el museu. Si proposes això en la teva primera cita, vas fort.

5. American Graffiti

Retorn al passat

Espetec de dits. Tupè cap al costat. Pinta a la butxaca. Tres àgils passos, un udol carismàtic i, auanbabulubabalambambú: ets en un dinner americà dels anys 60. Rock & Boom (Bonavista, 21) és una experiència immersiva a l’estil Grease que et fa sentir Sandy Olsson, Danny Zuko o Betty Rizzo. No pararàs de moure les puntes pel polit terra mentre degustes la seva gastronomia clàssica nord-americana, a base de burgers, nachos i batuts. Aquesta hamburgueseria de temàtica rockabilly, amb les seves rajoles blanques i negres, els tous sofàs de franges vermelles, més els seus insospitats aparadors de tresors musicals, desprèn el ritme i entusiasme d’altres temps. Hi ha qui hi ha vist fins i tot l’agent Cooper de ‘Twin Peaks’ demanant el seu clàssic cafè amb dònuts.

6. Ardors gelats

On the rocks

Un bar de gel. Aquí t’imagines Kurt Russell a ‘The Thing’ prenent una copa mentre mira de reüll cada cantonada, esperant l’horror. Però no, a Ice Barcelona (Ramon Trias Fargas, 2) el que predomina és l’amor i les bones vibracions. Et posen un abric tèrmic, et serveixen un còctel meravellós en un vas gèlid i disparen làsers i músiques eufòriques perquè t’enamoris al seu cubicle a -5 graus centígrads. Després de la pandèmia, uns arquitectes catalans van remodelar el bar per donar-li gebrades formes romàntiques, com unes mans en forma de cor i dues siluetes abraçades. Potser el seu pack romàntic de cava i bombons pugui compensar el que li va fer Kate Winslet al pobre Leo a Titanic.

7. La gran tornada

Love me do

Entres taral·lejant ‘Can’t buy me love’. Travesses les portes adustes de vell pub i topes amb un submarí groc, més unes estampes de Paul i John a la neu que et dibuixen un somriure gegant. L’idil·li amb aquest coquet local amb aires de refinat club social britànic és immediat. La Garrafa dels Beatles (Joan Güell, 150) és un temple de culte als 4 de Liverpool que porta obert des del 1976. Tenen música en viu un parell de vegades per setmana. Però no tot són Beatles: diumenge, 5, rendeixen homenatge al músic argentí Gustavo Cerati. Aquesta petita caverna de fusta fosca, similar als locals on va començar a tocar la banda, et submergeix en l’obsessió. Tant la seva zona de barra marcada pels marcs i vitrines, com la sala amb escenari interior, desborden imatgeria beatlemaniaca, des de portades de discos a entrades de concerts, sense oblidar el certificat de matrimoni de John Lennon i Yoko Ono. Un Magical Mystery Tour inoblidable, però molt, molt repetible

8. Vinyetes selectes

Univers cigaló

Cambrer amb corbata de llacet, rajoles dels anys 70 i una barra de les de tota la vida. Bareto Olímpic (Joaquín Costa, 25) refunda el Bar Olímpic per pronunciar a l’enèsima els seus atributs de bareto clàssic insubornable. Podria ser l’escenari de les corregudes dels perles del barri que cada dia en juguen una al dòmino, però si es gastessin el refinat gust de James Bond. Resulta que els artífexs d’aquesta refundació del local cigalonenc en cocteleria de luxe són ni més ni menys que Edir Malpartida i Adal Márquez (ex Boadas) i Antonio Naranjo (Dr Stravinsky, Especiarium). Un rètol immortal, ambientació de còmic de Bruguera i còctels fets amb brandi i Licor 43 a dojo.

9. Fideus anime

Kame Hame Ha

No fa falta tenir nivell 10 de súper guerrer per menjar a Mutenroshi Ramen (Sant Agustí, 10), però ajuda ser una mica friqui. En els confins del sud de Gràcia, aquest temple dedicat a l’univers de ‘Bola de Drac’ és el destí final ideal per als fans de l’anime i les vinyetes que aquests dies s’arremolinen a l’acabada d’obrir llibreria d’ECC Cómics Bonavista (Bonavista, 30). El seu menú del migdia és ben barat i et dona per a un entrant i un ramen o poke. Mastegues contemplant els originals de Vegeta, Bulma i Freezer entre sintonies de dibuixos animats. Però el que més t’agrada és acostar-te a aquesta barra que sembla la casa de la platja del Follet Tortuga i dislocar-te el coll passant la mirada pel drac gegant del sostre, buscant cada una de les boles màgiques a la seva falda. Per quan acabes els fideus, xarrupant com Goku, et sents tan fort que exclames Kame Hame Ha!

10. Altres mons

Tutti Frutti

Tot i que la pandèmia, la inflació o ves a saber quin altre dimoni del capitalisme s’ha carregat enclavaments mítics, com aquells locals dedicats a Harry Potter, l’univers de la sèrie ‘Perdidos’, el Macondo de Gabriel García Márquez, el personatge Jesús del film ‘El Gran Lebowski’, o fins i tot una creperia d’aires gals en honor als menhirs ‘d’Obèlix, encara existeixen molts altres llocs fets de passions concentrades.

No tenen pèrdua temples de l’adoració concreta com The Bollocks (Ample, 46), ideal per passar una festa juntament amb Axl Rose i Slash de Guns’n’Roses, o La Cobra(Joaquín Costa, 47), bar victorià i fosc, trufat amb gravats sinistres de nens licantrops i un racó dedicat a Edgar Allan Poe. Tampoc oblidem el clàssic Bar Makinavaja (Carretes, 51), sempre nodrit de decibels i historietes. Visita també Iôsif(Margarit, 27) local totalitari d’imatgeria soviètica, Tinta Roja (Creu dels Molers, 17), cafè teatre amb aires d’antic cabaret argentí i Somnia (Montserrat, 13), tota una carpa màgica que acaba de complir tres anys d’existència coctelera. Si busques tema, el tindràs.