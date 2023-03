Sempre atents a la recerca de llocs on sortir a dinar o sopar, l'equip de Regió7 et proposa avui cinc locals de la Catalunya central on, entre els seus plats estrella hi ha els frànkfurts (en un d'ells en serveixen un de dos pams), però que ofereixen molt més. Les salsitxes són només l'excusa per fer-hi un bon àpat no apte per a vegetarians.

Frankfurt Berga (Berga)

Situat al Passeig de la Indústria de Berga, el local té una carta que va molt més enllà del que podria indicar el seu nom: entrepans, tapes, plats combinats, creps i amanides surten de la cuina i es degusten en un local modern i agradable. A destacar, el biquini especial de la casa, la tapa bomba i l'entrepà de roast beef amb pebrot verd i formatge blau. I, de postres, una crep de xocolata i nata.

Frankfurt Gejo's (Sant Joan de Vilatorrada)

Si ets un amant dels frànkfurts, has de fer una parada obligatòria al Frankfurt Gejo's, a Sant Joan de Vilatorrada. Entre una gran varietat d'entrepans, n'hi ha una que planteja tot un repte per a qui la demana: un frànkfurt de dos pams de llargada. Sigui per compartir o per menjar-se'l de manera individual, acabar-se'l suposa tota una aventura (vegeu la foto principal de l'article).

L'Abat (Manresa)

Entre la llarga llista d'opcions a triar de la carta, l'Abat, situat al carrer Abat Oliba de Manresa, ofereix un frànkfurt amb bacó i formatge difícil d'oblidar. L'àpat encara serà més memorable si hi afegeixes un dels suculents entrants. Natxos; patates fregides; de moniato amb salsa cheddar i coliandre; fregides amb salsa cheddar, crema fresca i bacó i les mítiques braves tallades a mà amb salsa feta al mateix establiment. També hi ha opcions per als que defugen dels carbohidrats: amanides variades de combinacions delectables, com la de formatge de cabra i mango i la cèsar amb pollastre cruixent. Tot plegat, un àpat per a tots els gustos.

Cal Xavi (Manresa)

A uns metres de l'Abat, hi ha Cal Xavi. Com remarquen des del propi local, aquest frankfurt s'ha consolidat en el seus deu anys de vida com un punt de trobada de molta gent i de clubs esportius. La carta es basa en productes de proximitat. Per encertar-la: unes braves, una amanida de cabra i una hamburguesa de bou.

Frankfurt Sant Guim (Berga)

Tornem a Berga per acabar questa ruta gastronòmica. Al carrer dels Menorets, 8, hi ha el Frankfurt Sant Guim, on degustar les seves salsitxes, les pilotes, la truita, els xampinyons i els pinxos és tot un plaer (doble si l'acompanyes d'un dels seus vins dolços).