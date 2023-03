Arriba una setmana molt esperada per molts de nosaltres, després de tres mesos des que vam fer les vacances de Nadal, ens arriba una altra setmana de vacances. Ara toca gaudir i desconnectar de la feina i l'estrès del dia a dia. Els nens tenen tota una setmana de descans i nosaltres, també l'aprofitem per estar amb ells, amb la nostra parella o amb els nostres amics.

Si tens ganes de visitar els Pirineus Catalans, et proposem un llistat de 10 llocs que no et pots perdre durant aquestes vacances de Setmana Santa. Descobriràs un patrimoni cultural i natural únic, podràs gaudir d'excursions, podràs gaudir de moments de fantasia, oci, desconnexió i aventures.

Esterri d'Àneu

És un petit poblet del Pallars Sobirà on podràs gaudir d'un clima fresc i pur. La naturalesa de les seves valls i muntanyes us faran trobar un indret de pau i desconnexió. El barri vell d'Esterri d'Àneu és un dels més bonics de la zona perquè conserva carrerons estrets i ombrívols. També trobareu hotels, hostals i un replet de comerços per poder passar unes vacances impressionants. No us podeu perdre la visita al Castell de València: última fortificació de la Catalunya feudal. Aquest castell va ser la residència dels darrers comtes de Pallars al segle XV. Però, tot no és desconnexió i pau, si us agraden les emocions fortes i l'esport de muntanya, a Esterri d'Àneu trobareu espais on poder practicar ciclisme, ràfting, barranquisme i rutes amb raquetes, entre d'altres.

Tírvia

Aquest municipi és un dels més petits de la zona, està a 991 metres d'altitud i només hi habiten 132 persones. El Pallars Sobirà està replet de poblets inèdits: ben conservats i amb un patrimoni natural i cultural, excepcionals. La virginitat de les seves terres és el que ens atrau, si el que volem és desconnectar, gaudir del silenci, el descans i tornar com nous a la nostra rutina. A Tírvia podrem visitar l'Església de la Mare de Déu de la Pietat i l'antiga capella de St. Joan Baptista. Durant la Setmana Santa també se celebra la processó dels Armats.

Setcases

Municipi de la comarca del Ripollès molt conegut perquè atrau milers de visites durant tot l'any. Un poble amb molt d'encant i amb una extensió de gairebé 50 km2. Si vols visitar Setcases gaudiràs d'hotels, hostals, comerç, patrimoni cultural i natural. Aquest poble té tanta fama perquè està molt a prop de Vallter 2000 i perquè té una cultura patrimonial impressionant: la plaça dels Estudis, l'Església de Sant Miquel i les Mines, per exemple. També podreu visitar el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i, si us agrada l'esport de muntanya i aventures, podreu trobar un munt d'activitats per adults i nens: senderisme, rutes en bicicleta, esquí, raquetes de neu, ruta de 4x4... I una de les característiques més espectaculars d'aquest poble i que us recomano tant sí com no, és anar a veure com passa el riu Ter, juntament amb el Torrent Vall-llobre pel Pont del Jepet.

Pal

Municipi del Principat d'Andorra a 1.551 metres d'altitud i coronat amb l'església romànica de Sant Climent, datada del segle XI. Aquesta església té un campanar decorat amb finestres geminades El municipi és molt petit i tocant al riu Pal. Just sobre el poble hi ha un bosc, on l'any 1982 hi va ser inaugurada l'estació d'esquí de Pal; actualment agrupada amb Arinsal i amb domini esquiable de Vallnord. Així que, si vols esquiar i estar tranquil, aquest és el teu poblet.

Lladurs

Poblet de la comarca del Solsonès, distribuït en masies, que manté la pagesia i amb 224 habitants. La seva extensió és d'uns 128,69 km2 i es caracteritza per diverses erosions fluvials de rius i rieres, una vegetació molt rica i un paisatge espectacular. El que més ens atrau d'aquest petit municipi és que té 5 parròquies pertanyents al bisbat d'Urgell: la parròquia de Timoneda, la parròquia de Lladurs, la parròquia de Montpol, la parròquia de la Llena i la parròquia dels Torrents. Si voleu veure i conèixer la flora i la fauna de la zona, podeu visitar l'Espai d'Interès Natural Ribera Salada i l'Espai Natural de les Serres de Bussa-els Bastets-Lord. I si voleu fer rutes amb bicicleta, descens de barrancs, caça o pesca, aquest és el millor lloc per visitar.

Les

Poble situat a la Vall D'Aran i a uns 40 minuts de les pistes d'esquí de Baqueira-Beret. Aquest poblet està envoltat de paisatges naturals i és ric en patrimoni cultural i natural. Podreu fer diverses excursions: Artiga de Lin, Val de Barradòs, Ribera deth Toran, Saint Bertrand de Comminges, Luchon o Vallée du Lys, per exemple. També podeu visitar les Termes Baronia de Les, podeu fer senderisme i practicar esports d'aventura al riu Garona. Deportur ofereix ràfting, piragüisme i hidrospeed, entre d'altres. Aquest poblet té allotjaments i restaurants per tal de poder gaudir d'aquest entorn i les seves proximitats espectaculars.

Josa de Cadí

Poblet situat en un turó a la Serra del Cadí, acompanyat pel riu Josa i el torrent de Jovell. Aquest poblet és el Top 10 dels pobles del Pirineu on poder descansar i gaudir de la natura. Si la teva idea és fer un turisme més tranquil i només desitges respirar aire pur, caminar, meditar o el silenci, aquest és el teu lloc ideal. La ruta circular al voltant del riu Cerneres pot ser el que més et fascini, si ets un amant de les excursions: 16 km, es pot fer amb gossos i té una dificultat baixa. També pots visitar el Museu de les Trementinaires i les esglésies de Sant Esteve de Tuixent i, la de Santa Maria i Santa Bernabé de Josa.

Eus

Poble situat a dalt d'un turó amb cases de pedra i des del qual pots gaudir d'unes vistes magnífiques al Canigó. Poble francès amb una església datada del segle XVIII, l'església de Sant Vicenç, construïda sobre l'antic castell. Si vols fotografiar paisatges magnífics i visitar la vall del Conflent i el Mont Canigó, no et pots perdre aquesta escapada.

Durro

Si vols perdre't i que no et trobin, aquest poble està allunyat de les vies de comunicació i podràs desconnectar i retrobar-te amb tu mateix. Durro està ubicat sobre la vall de la Noguera de Tor i té l'església romànica de la Nativitat, datada del segle XIII i declarada Patrimoni de la Humanitat. El campanar de l'església té 5 pisos, però no us en donaré més detalls perquè pugueu anar a visitar-la vosaltres mateixos i gaudir d'aquesta meravellosa arquitectura. L'ermita de Sant Quirc, també està declarada Patrimoni de la Humanitat i l'heu de visitar si aneu a Durro.

Bellver de Cerdanya

Municipi amb gran varietat d'activitats per fer. Si t'agrada la naturalesa i els monuments hauràs d'anar a visitar el Mirador del Cap de Ras, a 1.700 metres d'altitut, la Roca Foradada del Parc Natural del Cadí-Moixeiró, la Font de l'Ingla, les Basses de Gallissà i la Font de Talló. Com veieu és un poble que us concedeix ple de moments esportius, naturals i de retrobament. Així doncs, si sou amants de les excursions i el ciclisme, no us podeu perdre les més de 15 rutes que planifiquen des del municipi.