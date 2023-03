Això és més imprevisible que Tamames en una entrevista. És una galeria d’art on els quadros es desintegren. Tant pots topar amb una cobra mida Gasol com acabar ballant amb el Joker. Pots fer-t’hi ‘selfies’ amb els rellotges fosos de Dalí, calaveres acolorides, gripaus de pel·li de terror. En uns mesos, fins i tot podràs entrar en un quadro i aparèixer en una cocteleria.

Suite of Art, es llegeix a la porta. «Primera galeria del món –proclama al seu Instagram– que combina realitat augmentada, realitat virtual, quadros, murals, NFTs i entrada al metavers». S’inaugura aquest divendres, 24, al Born (Brosolí, 7). «Cada vegada hi ha menys diferència entre la realitat i la virtualitat», et diu el Jaume d’una tirada com si acabés de sortir d’un capítol de ‘Black mirror’.

Jaume Junqué és el CEO de la companyia, un dels sis socis. «Jo no pinto –riu–, jo tinc l’art de vendre i crear». Comercial de tota la vida. L’«empresa mare» de la galeria –posa en antecedents– es dedica a «posicionar empreses a través de l’art». Fan màrqueting amb murals i realitat augmentada. «L’art virtual et permet viure experiències úniques que, combinades, poden ser inoblidables», apunta el CEO. «Encara no hem descobert –vaticina– ni el 0,1% de les possibilitats que hi ha».

Sembla una al·lucinació grafitera: allà hi ha la Mona Lisa amb gorra de beisbol decantada i pot d’esprai, i la lletera de Vermeer, amb ‘tattoo’ i pinzells, preparant pintura en comptes de llet. L’individu que se solia escapar del marc a ‘Huyendo de la crítica’, de Pere Borrell, aquí porta aerosols i mocador per ocultar la cara. Els quadros són de Mateo Lara (conegut com a Ma’La). ‘Dirty classics’ és com s’anomena aquesta primera exposició de Suite of Art: ‘La vandalització de l’art clàssic’. És una expo amb doble mirada: en pintura i en 3D. «L’artista fa una obra –explica el Jaume– i nosaltres el recolzem amb realitat augmentada i realitat virtual.

És una galeria íntima, a simple vista: un mural, quatre quadros, tauleta amb fanal. Tot just 11 x 4 metres. Però s’expandeix en una altra realitat paral·lela a cop de QR. Desenfundes el mòbil i els quadros agafen vida: les pintures es desintegren a l’iPhone i destapen missatges ocults a la paret. Fins i tot pots xafardejar què hi ha darrere de les pintures. En total, es despleguen una desena de codis QR amb accés a realitat augmentada: apuntes amb el mòbil, clic i apareixen els rellotges de Dalí, un Joker més ballarí que un ‘tiktoker’, una serp amb la mateixa sornegueria viperina que els polítics al Congrés. Els col·loques on vols, n’ajustes la mida i a gravar.

Realitat augmentada al carrer

Ja no fan falta cinc copes per acabar la nit de festa ballant amb el Joker. Han col·locat els QR de realitat augmentada a la porta de la galeria. Qualsevol transeünt de pas hi pot interactuar 24 hores al dia. «Tot i que siguin les sis del matí», anima el Jaume. Divendres, el dia de la inauguració, els repartiran per tot Barcelona en format adhesiu.

Per visitar aquesta galeria d’art multiformat cal demanar cita a través de la web, també per a la inauguració. «Si hi ha 20 persones aquí, ja no hi pots interactuar», s’excusa el Jaume. «Que no sigui com quan veus la Mona Lisa –afegeix al costat Alba Pulgarín, responsable de projectes–, que hagis de veure-la a cinc metres».

Quan deixes de ballar amb el Joker, l’Alba t’ajusta unes ulleres virtuals i et fa un ‘tour’ pel metavers. Apareixes en una caravana entre disquets dels vuitanta i ambient de futur distòpic. ¿Aquest és Wall·E? Et quedes un quart d’hora parlant amb el no-res amb el mateix somriure embadalit que un culer després del clàssic.

Art real, realitat augmentada, passeig pel metavers i també NFTs, és el que està de moda ara. El mateix divendres, 24, anuncia el Jaume, també obriran el seu propi ‘market place’ d’actius digitals. «Podràs tenir una porció digital –detalla– d’alguna obra de la galeria».

Hi haurà una segona fase barrejada i agitada: a la galeria s’afegirà pròximament una cocteleria amb perfumeria. S’hi entrarà a través d’un quadro, a l’estil Alícia al país de les meravelles: hi ha una porta camuflada en una de les pintures. Serà un club de socis –conclou el Jaume–, on es tindrà accés a galeria d’art, cocteleria, perfumeria i fins i tot a acadèmia de còctels. Fer-se’n soci serà gratis i, sí, les begudes tindran realitat augmentada. També la ressaca? «Estic segur –riu el Jaume– que per a molts podria ser més dura la virtual que la real».