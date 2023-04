Els millors plans per fer aquesta Setmana Santa a la Catalunya central

La Catalunya central ofereix diversos plans per aprofitar aquest cap de setmana llarg. Les tradicions de Setmana Santa imperaran a les comarques de l'àmbit del Regió7 els pròxims dies. T'oferim una llista d'algunes de les activitats que pots fer:

CALLÚS

Caramelles -Divendres, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, assaig general de grans i petits. A les 14 h, al Casal del Poble, dinar caramellaire. Venda anticipada de tiquets. A continuació, bingo i concert amb els Lucky Luck. Dissabte, a les 14.30 h, al Casal del Poble, trobada dels caramellaires. A les 15 h, inici de les cantades a les masies del terme. A les 21 h, cantada a l’església de Sant Sadurní. Diumenge, pels carrers del poble, desvetllada popular. A les 9.15 h, inici de les cantades i ballades pel poble. A les 11 h, cantada a l’ajuntament. A les 14.15 h, ala carretera de Cardona, cantada final.

CARDONA

Caramelles -Dissabte, els Caramellaires de Pagès i el Grup de Trabucaires Sant Ramon cantaran i ballaran el Ball de Cascavells pel barri de Bergús. Ja a la nit, a les 22 h, la Coral Cardonina cantarà a la plaça Mercat. Diumenge al matí els Caramellaires de la Coromina cantaran pel poble de la Coromina i conjuntament amb els de Pagès i la Colla Jove també pel centre històric de la vila. En acabat, al migdia (13.30h) està prevista la trobada de totes les colles davant de l’Ajuntament, on es cantarà la Sardana de Cardona. A la tarda, els Caramellaires de Pagès, acompanyats pels Trabucaires de Sant Ramon, cantaran i ballaran el Ball de Cascavells pel barri de Planès. Dilluns, les Caramelles de la Coromina cantaran per pagès i rodalies.

FALS

Caramelles -Dissabte al matí, caramelles del Grup de Joves de Flas. Volta pel nucli de Fals (inici a la plaça de l’Església( i parades a diferents cases. També al migdia i a la tarda. Darrera parada al vespre davant de Cal Cabot i Ca l’Agustí. Diumenge, a les 08.30 h, sortida del Casal; a les 9 h, El Clot; a les 10 h, La Creu; a les 11, Cal Tico Non; a les 11, missa a l’església de Fals; a les 12.30 h, cantada i ballada a la plaça de l’Església; a les 17 h, sortida del Casal a les 17.30 h, La Masia de Canet; a les 18.30 h, La Mallola; a les 20 h, fi de festa al casal de Fals amb la tradicional mona de Pasqua.

IGUALADA

Setmana Santa -Dijous, a les 9 del vespre, processó amb les imatges de Jesús Nazareno i María Santísima de los DoloreS. Divendres Sant, a les 9 del vespre, processó amb les imatges del Santo Entierro y María Santísima de los Dolores. Diumenge de Pasqua, a les 12 del migdia, processó de Jesús Resucitado. Totes les processons sortiran de la quasi-parròquia de Nostra Senyora de Fàtima (carrer de la Mare de Déu de la Mercè 8) i aniran acompanyades de la banda de cornetes i tambors de la confraria.

JONCADELLA

Aplec -Dilluns, al Santuari de Joncadella, a les 12 del migdia. Actuació de l’Esbart de la Verbena.

L’AMETLLA DE MEROLA

Caramelles -Diumenge, a partir de les 12 del migdia, cantada i ballada de caramelles pels carrers i places amb el Grup Caramellaires de l’Ametlla de Merola.

MANRESA

Setmana Santa -Divendres , a les 10 h, exposició dels passos de la processó de Divendres Sant. A les 11 h, a la Seu, Via Crucis. A les 18 h, a la plaça de Sant Domènec, ball de la Dansa de la Mort, trasllat del pas del Natzarè a la Seu i el Ball de la Moixiganga del Casal Cultural Dansaires Manresans. A les 18.30 h, a Sant Domènec, presentació d’honors del maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana. A les 19.30 h, a l’entrada de la Seu, Ball de la Moixiganga. A les 20 h, arribada de la formació dels Armats a la basílica, avís al temple del Capità Manaia, obertura del temple i sortida de la processó. A les 23 h, arribada a la Seu, trobada del Sant Crist de l’Associació Reparadora Pius IX amb la Verge de la Germandat Esperança Macarena.

SANT JOAN DE VILATORRADA

Caramelles -Diumenge, a les 10 del matí. Inici del recorregut a la plaça de l’Ajuntament. Actuació final a la plaça de l’església, a les 12 del migdia.

SÚRIA

Caramelles -Dijous, a les 19 h, davant de la Casa de la Vila, inici de les Caramelles. Acte d’entrega de la cinta commemorativa a les diferents colles participants a les Caramelles. Amb la presència de representants de les colles i de la corporació municipal. A continuació. Passada Caramellaire. Galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros i Passada Caramellaire, acompanyada pels grups orquestrals i músics de les colles. Recorregut: des de la Casa de la Vila a la plaça de Sant Joan, passant pels carrers engalanats de cada colla; a les 21 h, al Pavelló Municipal d’Esports Josep Fàbrega i Tort, SPOK, sopar amb l’actuació de grups locals. La venda de tiquets es farà al web https://activitats.suria.cat. Divendres, a les 17 h, al Pavelló Municipal d’Esports Josep Fàbrega i Tort, animació infantil. Actuació del grup infantil La Sal dels Mars i tallers a càrrec de la branca de Trucs de l’Agrupament Escolta i Guia Joan Ros de Súria. Hi haurà servei de bar; a les 21 h, Via Crucis Nocturn. Recorregut: camí del Via Crucis de Sant Salvador. Dissabte, a la tarda, caramelles a Pagès. Balls i cants de les colles a les cases de pagès de l’entorn de Súria i als barris més allunyats del centre; a les 20.15 h, sopar per a Caramellaires. Hi col·labora l’Agrupació de Pescadors. La venda de tiquets es farà al web https://activitats.suria.cat. Lloc de repartiment: entrada de la nau de Ca l’Agut; a les 21.30 h, al Pavelló Municipal d’Esports Josep Fàbrega i Tort, trobada Caramellaire. Actuació de totes les colles caramellaires de la Pasqua surienca, amb final conjunt amb aixecada de pilars amb la colla castellera Els Salats i interpretació d’El Cant del Poble; a les 23 h, celebració de la Vetlla Pasqual a l’Església Parroquial de Sant Cristòfol; a les 24 h, cercatasques amb la Xaranga Màgic; a les 2 de la matinada, concert de Caramelles amb Wasa Corporation i Dj Arzzett al Pavelló Municipal d’Esports Josep Fàbrega i Tort. La venda d’entrades es farà al web https://activitats.suria.cat i a taquilla. Diumenge, de 9 a 14.30 h, actuacions de les colles caramellaires. El tram de carretera entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan es convertirà en illa caramellaire i de vianants. Horari de localització de les colles: de 9 a 11.30 h, plaça Major del Poble Vell. D’11 a 14.30 h, carrers del nucli urbà i plaça de Sant Joan; a partir de les 9 h, a la plaça Major del Poble Vell, esmorzar de Pasqua. Hi col·laboren els Geganters i Grallers del Poble Vell. Obert a tothom; a les 12 h, missa solemne de Pasqua a l’Església Parroquial de Sant Cristòfol; a les 13.30 h, actuació conjunta de caramellaires de totes les colles, que faran el Ball ‘Caramellaires del Cardener’, a la plaça de Sant Joan; a les 21 h, sopar de Caramelles al Pavelló Municipal d’Esports Josep Fàbrega i Tort. La venda dels tiquets es farà al web https://activitats.suria.cat. A la mitjanit, al mateix lloc, concert de Caramelles. Amb els grups Ultra Rumba, Auxili i Mitjanit. La venda d’entrades es farà al web https://activitats.suria.cat i a taquilla. uExposició: Els cables miners a Súria. Memòria sobre les instal·lacions industrials aèries de transport de potassa que van travessar el paisatge durant el segle XX. A partir d’entrevistes i tallers d’història de vida a antics treballadors i familiars. Del 9 d’abril al 25 de juny. Cal Balaguer del Porxo. Horari: de divendres a diumenge i festius, d’11.00 a 14.00 h. Dissabtes feiners, també de 17.00 a 19.00 h. uExposició: Records de primavera a Súria. Mostra de festes, de Rams fins a Sant Joan, i altres activitats, amb imatges del Fons Fotografia Juncadella, del’Arxiu Municipal. Fins al 25 de juny. Espai expositiu del Pavelló Municipal d’Esports. Horari: de dilluns a divendres lectius, de 16.30 a 19.30 h. Dissabtes, diumenges i festius, d’11.00 a 13.00 h.

ESPARREGUERA

La Passió - Divendres 7 d’abril, format tradicional de matí i tarda (de 10.30 a 12.45 i de 15.30 a 17.45 h); i diumenge 16 d’abril, dissabtes 22 i 29 d’abril i dilluns 1 de maig, nou format de 2 hores i 30 minuts (dissabtes, a les 18 h; i diumenges i festius, a les 10.30 h), al teatre La Passió. Espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Amb orquestra i cor en directe per a la posada en escena d’una història universal amb tecnologia d’avantguarda. Entrades: 20 euros; 16 euros, majors de 65 anys i persones amb dependències i discapacitats; 15 euros, grups; 12 euros, de 17 a 25 anys; 10 euros, de 8 a 16 anys; i gratuït per als menors de 7 anys. Reserves i venda de localitats a www.lapassio.net, al 93 777 15 87 i a les taquilles del teatre. Més informació: espectacle@lapassio.net o 693 725 264 (WhatsApp).

OLESA DE MONTSERRAT

La Passió - Divendres 7 d’abril, a les 11 h; diumenge 16 d’abril, a les 11 h; dissabte 22 d’abril, a les 18 h; i dilluns 1 de maig, a les 18 h, al teatre de La Passió. Espectacle definitivament renovat, per oferir una representació vibrant d’una història universal i molt humana. Un escenari grandiós per a unes funcions amb centenars de persones. Durada: 2 hores i 15′ minuts (dues parts i entreacte). Totes les representacions estan subtitulades en castellà i anglès. Entrades: 22 euros, i 17 euros per a majors de 65 anys; 7 euros de 7 a 13 anys i gratuïta per a menors de 7 anys. Consultar descomptes i promocions. Informació i reserves: 93 778 10 09, info@lapassio.cat o www.lapassio.cat.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Orquestra de Cambra terrassa 48 -Dissabte, a les 19 h, al monestir de Sant Llorenç. Dirigida des del violí per Quim Térmens, oferirà el programa Mirades. Entrades: 14, 12 i 8 euros. A la venda a www.civitascultura.org.

MANRESA

Taller sobre teclats i electrònica -Dijous 13 d’abril, de 19 a 21 h, al Centre de Creació Musical de la sala Stroika. A càrrec de l’artista i compositora Meritxell Neddermann. Gratuït. Cal inscripció: centredecreaciomusical.cat. Presencial o bé per Zoom. Organització: Casa de la Música de Manresa i Tallers Musicals d’Avinó (TeMa).

MOIÀ

Joventuts Musicals de Moià -Dissabte, a les 18 h, a l’auditori Sant Josep. Concert del 10è Cicle Joves Talents Maria Vilardell Viñas amb Airam Dionis, flauta; Guida Miró, piano; i Sofi Forenc, piano. Entrada gratuïta.