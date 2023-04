Després de tres generacions fent xurros, ve Rosalía i la fa grossa». Jordi Argilés està enganxat al telèfon durant tot el matí. «Avui és el meu aniversari de bodes, ha vingut la meva dona a esmorzar amb mi i no he pogut ni parlar amb ella –diu rient–. El mòbil no parava». La seva xurreria s’acaba de convertir en el nou destí de pelegrinatge viral de Barcelona. L’últim videoclip de Rosalía i Rauw Alejandro, ‘Vampiros’, l’ha posat al mapa de locals fetitxe: J. Argilés (Marina, 107). Aquest matí ja començaven a treure els ullals els primers curiosos.

No, Rosalía i Rauw no són els primers vampirs que atenen en aquesta xurreria. «El que espero és que no siguin els últims», diu el Jordi somrient. És una parada mítica per esmorzar després del Razzmatazz. Els caps de setmana fan horari nocturn: a partir de les onze de la nit ja empalmen amb el dia. «Suposo que la van escollir per això», assegura el xurrer mentre arronsa les espatlles.

El Jordi fa més d’un mes que es mossega la llengua, des que la productora va contactar amb ell. «He portat molt bé el secret», diu rient. «Soc una persona discreta. No he patit amb això». El videoclip amb xurros es va rodar la nit del 21 de febrer. «Ho van fer molt dinàmic, molt lleuger i molt professional», recorda. «I van menjar bastants xurros», assegura mentre deixa anar una riallada. No era el primer rodatge que protagonitzaven aquests veterans cucurutxos. Ja han sortit a ‘Merlí’ i, sobretot, «en documentals i anuncis», explica el Jordi.

Jordi Argilés és la tercera generació de xurrers. La J del nom de la xurreria és de José, el seu avi. La va obrir –llavors era de fusta– el 8 de gener de 1958. El seu pare, també José, ha sigut durant més de 40 anys president del gremi de xurrers. «Després he agafat jo una mica el testimoni», apunta el Jordi. «Deu fer –esbufega– gairebé 30 anys que estic lligat al gremi». N’és el secretari general.

Un altre establiment viral a tocar

Molt a prop hi ha la xurreria més viral de TikTok: Xurreria J. Alpuente (Padilla, 161). D’aquí surten vídeos amb més de 10 milions de visualitzacions. @xurrebcn acumula 22 milions de ‘m’agrada’ a TikTok, més de 535.000 seguidors. «Cada dues o tres hores –explica el xurrer ‘tiktoker’– apareix algú que em coneix per TikTok».