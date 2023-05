Si ets un amant de les arts escèniques aquest article és per tu. Joves, adults, grans i nens podran gaudir d'una programació repleta de sorpreses i bon ambient. Dansa, teatre, musicals o òperes són algunes de les propostes que Kursaal ofereix als manresans i a veïns de proximitat.

Actors nacionals de prestigi pugen a l'escenari del teatre Kusaal per donar uns espectacles impressionants. L'espai és un edifici datat del 1927, associacions culturals com 'El Galliner', van escollir aquest espai per fer pública la seva interpretació dins la ciutat de Manresa.

Una segona vida al Kursaal ha permès consolidar una programació activa i de qualitat. L'espai teatral va ser rehabilitat i va estrenar de nou el 20 de febrer de 2007 i des de llavors, no ha parat d'augmentar la seva demanda per la gran diversitat d'espectacles i formacions que ofereixen.

L'anunci de la producció de 'Grease, el musical' ha fet que molts usuaris ja comencin a reservar les dates perquè només hi haurà set funcions a representar i les entrades de segur que s'exhaureixen de forma immediata.

Avui, 4 de maig s'obren les taquilles per comprar les entrades de forma presencial, però també les pots obtenir a través de la pàgina web del teatre. Del 9 al 12 de novembre, 'Grease, el musical' inundarà les terres manresanes.