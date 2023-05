Llums de discoteca, música a tot drap, altaveus vibrant, copes a dojo creuant la barra. Sembla l’estampa d’un club qualsevol, però ni de bon tros. A aquests elements discotequers s’hi sumen els arcs, llums i forja que omplen la sala, a més d’uns jardins i una torre amb el segell de l’arquitecte modernista Joan Rubio i Bellive, datada de l’any 1907 i present en el catàleg del Patrimoni Arquitectònic Historicoartístic de Barcelona. Així és Atlantic Club, la discoteca del Tibidabo que s’amaga dins d’aquest palauet.

Inaugurat a finals del 2021, en poc més d’un any ha aconseguit llaurar-se una molt bona reputació entre els amants dels ‘sets’ de ‘dj’ ben curats. La seva estratègia, acollir diferents col·lectius d’artistes en els marges del ‘mainstream’. Per exemple, aquest divendres, dia 19, el ‘take over’ dels dj del col·lectiu d’electrònica Bridge 48. O, divendres que ve, dia 26, la festa de ‘techno-queer’ Maricxs Maricxs, grup punter en música i artistes ‘underground’ de la ciutat amb un prestigi que ja els ha portat a punxar en sales de París i Londres, entre altres capitals europees.

Una altra recomanació que se celebrarà al castell: les festes de l’Off Sónar, durant els dies 15, 16 i 17 de juny. Música electrònica i ‘techno’ amb el segell de qualitat del Festival Sónar. Un planàs estiuenc, prometen: estarà habilitada la seva terrassa per reposar, prendre la fresca i disfrutar de les vistes a l’‘skyline’ de la ciutat. Ideal per a un descans a l’altura entre ‘dj sets’.