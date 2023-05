12 fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana a la Catalunya central arriba ple d'actes per sortir de casa. Entre els plans més destacats hi ha La Patum tot l'any de Berga, l'ExpoBages de Manresa i la Fira del Vapor de Sant Vicenç de Castellet. Consulta a continuació la resta de propostes:

ARGENÇOLA

Festa major -Diumenge, a les 8 h, caminada popular. A les 9 h, esmorzar de pagès: mongetes, botifarra i cansalada. A partir de les 10 h, 3a fira artesana, 2a trobada de cotxes RC Crawler, inflable i llits elàstics gratuïts per a la canalla. A les 13 h, missa solemne a l’església de Santa Margarida. A les 13.45 h, aperitiu popular. A les 14.15 h, dinar de festa major. Preu: 20 euros, venda anticipada; i 22 euros, el mateix dia. Places limitades. Reserves: 93 869 52 94 (Polleria Lluïsa de Súria). A les 18 h, ball de festa major amenitzat per Lucky Luck. Hi haurà servei de bar i s ortejos. Organització: Ajuntament de Castellnou de Bages.

GRAUGÉS

Festa major -Divendres, a les 21 h, davant del llac petit, encesa del foc de Sant Isidre amb castell de focs, acompanyats de la colla de diables Esclata Aglans. Coca i xocolata per a tothom. A les 22 h, concert de Toni Carlo: Les cançons de la teva vida. Dissabte, a les 16 h, activitats d’aventura: tir amb arc, tirolina i canoes. A les 21 h, sopar de duro, acompanyats de Jordi Bosch a l’acordió. Cal haver fet reserva. A les 22 h, quina. Diumenge, a les 11 h, missa, amb la Coral Santa Maria d’Avià. A continuació, vermut. A les 18 h, ball de gala, amb Orgue de Gats.

BERGA

La Patum tot l’any -Dissabte, durant tot el matí, confecció d’una catifa de flors de Corpus a càrrec de les associacions de veïns del Carrer Major, Quatre Cantons, plaça de Sant Ramon, plaça de Sant Pere i Capdamunt de la Vila. Hi col·labora la Federació de Catifaires de Catalunya.

CASTELL DE L’ARENY

Fira de Sant Isidre -Diumenge, de 10 a 12.30 h, passejada encantada. Activitat infantil i familiar. S’explicaran contes, es jugarà i es faran creacions amb fulles i flors. Es pot anar disfressat i portar un cistell o bosseta. De 12.30 a 14 h, taller d’argila terapèutica. Cal inscripció: 600 50 35 08. A les 11 h, missa a Sant Vicenç. Parades de productes artesans. Coca i moscatell per a tothom. Activitats obertes i gratuïtes.

IGUALADA

Festa de l’arbre de maig -Dissabte, a partir de les 7, després d’esmorzar i fer la tala, es plantarà el Maio a la plaça Pius XII. Dinar popular (10 euros) i, a continuació, concurs de grimpaires. Per acabar, música i ball amb Corrandes són corrandes.

MAIANS

Festa major -Dissabte, a les 17 h, partit de futbol popular. Tot seguit, berenar al Centre per a tothom. A les 18 h, partit de futbol Maians-Castellfollit del Boix. A les 21.30 h, al Centre de Maians, sopar de festa major. Preu: 15 euros; i 8 euros per als menors de 8 anys. Cal haver fet inscripció. A les 00 h, Nit Jove amb música i servei de bar. Diumenge, a les 10.45 h, a l’església, missa i concert de la coral Flor de Boix. D’11 a 14 h, a la plaça de l’Era, 6a Fira Emprenedors organitzada per la cooperativa Recigrup de l’escola El Boix: productes reciclats de km0, vins i caves, joies, plantes, materials i complements fets a mà... A les 17 h, a la plaça de l’Era, tarda de jocs en família.

MANRESA

ExpoBages -Divendres, dissabte i diumenge, fira multisectorial de la Catalunya Central, amb més de 120 expositors al passeig Pere III, plaça Sant Domènec i Muralla del Carme. Inclou l’espai TecnoBages, amb formacions, realitat virtual, simuladors i vols de drons, entre altres. Avui, a la tarda, tallers infantils, a càrrec d’Abacus, al seu estand al primer tram del Passeig Pere III. A la tarda, a la plaça Espanya, Descobreix el món de les abelles: fes la teva espelma de cera d’abella, a càrrec de Les apicultores. Dissabte, de 10 a 13 i de 16 a 19 h, tallers infantils, a càrrec de grup Cube, al seu estand al davant del Casino. Tot el dia, a Crist Rei, Vine a conduir un kart elèctric a l’ExpoBages. Activitat infantil. Tot el dia, tallers infantils, a càrrec d’Abacus, al seu estand al primer tram del Passeig Pere III. Tot el dia, a la plaça Espanya, Descobreix el món de les abelles: fes la teva espelma de cera d’abella, a càrrec de Les apicultores. A les 11 h, a la Plana de l’Om, plantada de Gegants a càrrec dels Geganters del Poble Nou de Manresa. A les 11.30, a les 13.30, a les 17 i a les 20 h, ballada de gegants. A les 12 h, a la Plana de l’Om, actuació dels grups de country de l’Associació de Veïns de la Sagrada família, amb la monitora Montse Morera. A les 18 h, sainet familiar El Misteri del Castell, a càrrec del municipi convidat: Cardona, al seu estand al primer tram del Passeig III. A les 17.30 h, a la Plana de l’Om, balls en línia de l’Associació de Veïns de la Font els Capellans a càrrec d’Alba Subirà. A les 18 h, a la Plana de l’Om, actuació del grup de teatre de l’Associació de Veïns Sagrada família Som Actius dirigits per Sílvia Sanfeliu. A les 19 h, a la Plana de l’Om, actuació del grup de sevillanes de l’Associació de Veïns de la Balconada, amb la professora Sandra Barea. Diumenge, de 9 a 14 h, a la plaça Porxada, 19ª Trobada d’intercanvi de col·leccionisme: edició especial de sobres de sucre, punts de llibre i placa de cava. A càrrec d’Amics Col·leccionistes del Bages. Tot el dia, a Crist Rei, Vine a conduir un kart elèctric a l’ExpoBages. Activitat infantil. Tot el dia, Juga en família, a càrrec d’Anima’ns-Cuida’ns, al seu estand al primer tram del Passeig Pere III. De 10 a 13 i de 16 a 19 h, tallers infantils, a càrrec de grup Cube, al seu estand al primer tram del Passeig Pere III. A les 12.15 h, a la Plana de l’Om, màgia de prop a càrrec de Magic Pol. A la tarda, a la plaça Espanya, Descobreix el món de les abelles: fes la teva espelma de cera d’abella, a càrrec de Les apicultores. A les 18 h, sainet familiar El Misteri del Castell, a càrrec del municipi convidat: Cardona, al seu estand al primer tram del Passeig III. Més informació i inscripcions: www.expobages.com.

MOIÀ

ViMusic, 1r Festival de Música i Vi del Moianès -Dissabte, de 10 a 00 h, a la plaça del CAP, concerts en directe de grups de música per a tots els públics, actuacions de grups culturals, tallers de maridatge, demostracions de cuina... Organització: Associació Moute de Moià.

NAVARCLES

Trobada del Moto Club Navarcles -Diumenge, de 9 a 13 h, a la plaça de la Vila. Amb botifarada.

RAJADELL

Subhasta d’art -Dissabte i diumenge, d’11 a 20 h, a la Masia Parcerisas, activitat solidària en benefici de l’Associació Els Quissos de Manresa. Hi haurà espai gastrono`mic amb +QCrep. Diumenge, a les 20 h, adjudicació de les peces subhastades.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

15a Fira del Vapor - Dissabte, de 10 a 21 h, artesans i parades pels carrers i places del centre. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, al carrer Maria Gimferrer, espai infantil de jocs populars de l’època. A les 10.30 h, al teatre El Coro, xerrada: Anys 20. De l’espelma a la bombeta, a càrrec de l’historiador Francesc Comas. A les 11.30 h, des del teatre El Coro, ruta Orígens: Comerços en la memòria. Inscripció: www.svc.cat, www.entrapolis.com, o a l’OAC. A les 11.30 h, a la plaça Anselm Clavé, mostra de danses tradicionals, a càrrec de l’Esbart Dansaire Santvicentí. A les 12 h, des de la plaça Onze de Setembre, cercavila històrica, amb l’acompanyament d’Actua Produccions. A les 12.30 h, a la plaça Anselm Clavé, representació històrica: Les autoritats i el pont. A les 12.50 h, foto de família històrica: concentració de tots els que van vestits de l’època i vulguin un record de la fira. A les 12.45 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert-vermut a càrrec de Smooth band (R&B, blues, folk rock, smooth i vermut Fira del Vapor. Tiquets: www.svc.cat, www.entrapolis.com, o a l’OAC. A les 17 h, al parc de les Escoles Velles, obertura de l’Espai Vermusic: furgoteques i música en directe. A les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, trobada de pubilles i hereus d’arreu de Catalunya. a les 18 h, a l’Espai Vermusic, concert amb els Combos de l’Escola Municipal de Música de Sant Vicenç de Castellet. A les 18 h, a la plaça Anselm Clavé, actuació del Centro Cultural Andaluz, a càrrec de la professora Mariluz García. A les 18.30 h, des de la plaça Onze de Setembre, cercavila històrica, amb l’acompanyament d’Actua Produccions. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, representació històrica: Els obrers del pont. A les 19.20 h, foto de família històrica: concentració de tots els que van vestits de l’època i vulguin un record de la fira. A les 19.30 h, amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament, Connectant els últims detalls, a càrrec d’Actua Produccions. A les 20.30 h, a la plaça Anselm Clavé, sopar popular d’època amb l’arribada de la llum. Menú històric: empedrat de mongetes o cigrons, verat en escabetx, macedònia de fruita del temps, aigua, cerveses, refresc, vi i pa. Concert amb Les Anxovetes. Aforament limitat. Tiquets: 12 euros. A la venda a www.svc.cat, www.entrapolis.com, o a l’OAC. A les 21 h, a l’Espai Vermusic, concert amb tribut a Fito i Fitipaldis. A les 23 h, a l’Espai Vermusic, karaoke amb Boite Lennon. Diumenge, de 10 a 20.30 h, artesans i parades pels carrers i places del centre. D’11 a 14 i de 17 a 20 h, al carrer Maria Gimferrer, espai infantil de jocs populars de l’època. A les 11 h, al parc de les Escoles Velles, obertura de l’Espai Vermusic: furgoteques i música en directe. A les 11.30 h, des del teatre El Coro, ruta Orígens: Comerços en la memòria. Inscripció: www.svc.cat, www.entrapolis.com, o a l’OAC. a les 11.30 h, a la plaça Anselm Clavé, mostra de cultura popular, a càrrec de l’Associació Musical Castellet. A les 12 h, des de la plaça Onze de Setembre, cercavila històrica, amb l’acompanyament d’Actua Produccions. A les 12.15 h, des de la plaça Onze de Setembre, passejada de gegants, amb la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A les 12.30 h, a la plaça Anselm Clavé, representació històrica: Les autoritats i el pont. A les 12.50 h, foto de família històrica: concentració de tots els que van vestits de l’època i vulguin un record de la fira. A les 12.45 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert-vermut a càrrec The Iconics, que ofereixen versions de Tom Jones i Elvis Presley. Entrega dels premis del Concurs de Balcons Florits. Tiquets: www.svc.cat, www.entrapolis.com, o a l’OAC. A les 13 h, a la plaça Anselm clavé, acte del Club Natació Castellet. A les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers. A la mitja part entrega de premis del Concurs de vestuari d’època. A les 18 h, a l’Espai Vermusic, concert amb Sweet Blue Suit. A les 18 h, a la plaça Anselm clavé, actuació de l’associació Country Castellet. A les 18.30 h, des de la plaça Onze de Setembre, cercavila històrica, amb l’acompanyament d’Actua Produccions. A les 18.45 h, des de la plaça Onze de Setembre, passejada de gegants, amb la Colla de Geganters de Sant Vicenç de Castellet. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, representació històrica: Els obrers del pont. A les 19.20 h, foto de família històrica: concentració de tots els que van vestits de l’època i vulguin un record de la fira. A les 19.30 h, a l’Espai Vermusic, concert amb Oniria. A les 19.30 h, amb sortida des de la plaça de l’Ajuntament, Connectant els últims detalls, a càrrec d’Actua Produccions. A les 20.30 h, Toc de Sirena, final de la fira. Més informació: www.firadelvapor.cat.

SÚRIA

Suriatrastos -Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.