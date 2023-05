El Museu Marítim de Barcelona acull l’exposició immersiva ‘Pompeya. El último gladiador’, que permet al visitant convertir-se en gladiador gràcies a la realitat virtual. Així doncs, el públic podrà passejar pels carrers de Pompeia i lluitar al circ abans que el Vesubi submergeixi la ciutat en cendres. La mostra té 150 peces originals procedents del Museu Arqueològic de Nàpols, i compta també amb un laboratori multimèdia d’experimentació per als més petits i una sala de cinema. Aquesta és l’experiència de realitat virtual europea més gran fins ara amb 400 metres quadrats i 60 persones immerses alhora. L’exposició s’exhibirà de l’1 de juny al 15 d’octubre en primícia mundial i després passarà per altres ciutats europees.

“És un viatge en el temps”, ha explicat Fréderic Sanz, el director d’operacions de Universe, l’empresa de realitat virtual encarregada d’executar el projecte. Sanz ha explicat que l’experiència permetrà que el visitant es converteixi en el gladiador Marcus Atilius, un personatge real que lluitava al circ de Pompeia per aconseguir la seva llibertat. La mostra, que uneix art i història, permetrà submergir-se dins la ciutat i fins i tot interactuar amb altres gladiadors i comerciants, ha assegurat el director. A través de les ulleres de realitat virtual, el jugador podrà veure des del mig del circ com el Vesuvi entra en erupció.

L’exhibició està organitzada per sales que diferencien els diferents espais de la vida del ciutadà romà: els gladiadors, el temps lliure, el teatre i les termes. La mostra compta també amb un laboratori d’experimentació multimèdia per a nens on podran conèixer quins tipus de gladiadors hi havia en aquell moment a Pompeia i com eren les seves armes de combat i estratègies dins el circ.

El director d'operacions d'Universe ha assegurat que per executar el projecte han treballat amb experts del Museu Arqueològic de Nàpols, que els hi ha proporcionat informació sobre com eren els carrers de Pompeia, les vestimentes dels ciutadans i els gladiadors.

A l’acte de presentació hi ha assistit també el director del Museu Marítim de Barcelona, Enric Garcia, el comissari de l'exposició, Robert Panté, i el director científic de l'exposició, Raffaelle Iovine.