El parc d’atraccions Tibidabo de Barcelona dona la benvinguda a l’estiu amb ‘Beyond’, una nova experiència immersiva basada en la realitat virtual. L’històric ‘Edifici Cel’ es convertirà en un entorn digital que conduirà els visitants per un món de misteri i aventura. Amb una durada de 10 minuts, els usuaris portaran unes ulleres de realitat virtual i dos comandaments mentre caminin per l’interior de la construcció i descobriran en primera persona la història oculta de l’activitat.

L’atracció és una proposta per part del parc en col·laboració amb l’empresa alemanya VR Coaster, amb la intenció de contribuir a la preservació del patrimoni històric de la ciutat, amb atraccions com l’avió, la talaia i els autòmats, però amb una projecció cap al futur incorporant-hi tecnologia. ‘Beyond’ entrarà en funcionament el dia 5 de juliol per a tots els públics, tot i que els membres del TibiClub podran visitar-la de manera anticipada i exclusiva el cap de setmana de l’1 i 2 de juliol. L’atracció es troba dins del parc d’atraccions, tot i que per accedir-hi serà necessari reservar presencialment a l’exterior de l’atracció i pagar una fiança de 3 euros, que després tornaran com a fiança o que es podrà intercanviar per un val de restauració. Aquesta serà la tercera atracció del Tibidabo que incorpora tecnologies immersives. El 2017 es va inaugurar el ‘Virtual Express’ i el mes d’abril passat va entrar en funcionament la realitat virtual a la muntanya russa. Amb l’arribada de la calor, el Tibidabo amplia l’horari d’obertura. Els caps de setmana de juliol, el parc tancarà una hora més tard, a les 22.00 h. Durant el mes d’agost, aquest horari ampliat s’aplicarà de dimecres a diumenge, amb 11 hores d’atraccions i espectacles. D’altra banda, el famós ratolí dels llibres ‘Geronimo Stilton’ tindrà la companyia especial d’alguns dels participants del concurs televisiu ‘Eufòria’ durant els caps de setmana de juliol a partir de les 20.30 h: A l’agost hi haurà un espectacle de Laser Show a partir de les 21.30 h i les mascotes del parc també estrenaran una funció a partir de les 19.00 h.