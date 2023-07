L'estiu ha arribat i els més petits de la casa moltes vegades no saben com entretenir-se sense un mòbil, una videoconsola o una 'tablet'. La falta de temps per part dels pares o la comoditat per tal de tenir temps per a un mateix, pot produir deixar aquests aparells tecnològics a edats no recomanades o més temps del que pertoca. Els jocs tradicionals de taula són el remei infal·lible per poder fer front a aquests moments d'avorriment, trobant una substitució positiva.

Les vacances són un moment ideal per gaudir i ensenyar als més menuts jocs d'entreteniment sense pantalles, els típics jocs tradicionals que fan funcionar l'enginy i desperten la curiositat de nens, joves i adults. El període estival és el moment perfecte per gaudir en família d'un munt de jocs tradicionals, els quals faran créixer a tota la família amb unió, riures i moments de curiositat i desenvolupament, mentre tots us divertiu. En aquests mesos de vacances, no tothom té accés directe a la piscina o a la platja o, no tothom pot anar de viatge a un càmping o a un hotel per desconnectar, així doncs, els jocs de taula són el remei infal·lible per fer front a moments d'avorriment, de fortes calors o de mal temps, per exemple, deixant enrere la tecnologia i gaudint dels jocs tradicionals de sempre, millorant la visió i la capacitat intel·lectual, mentre creem un vincle familiar. Tot i que, és igual de recomanable emportar-te'ls durant les teves vacances si marxes de càmping, platja o piscina per tal de buscar un entreteniment en moments de temps mort. Els jocs de taula serveixen per desenvolupar habilitats cognitives, funcionals o socials, segons Carol Coleman, directora de Soport a l'Estudiant de British School of Barcelona (BSB) Qui més qui menys de segur que té un joc de taula, l'Oca, els escacs, una baralla de cartes, el joc de l'escala... Els avantatges de jugar a jocs de taula tradicionals Aprendre a guanyar i perdre

Respectar les n ormes del joc i als companys de joc

i als companys de joc Agilitat mental

Socialització

Comunicació

Felicitat Els 10 jocs de taula que recomana l'Equip de Suport de Carol Coleman: Pictureka: genial dels 6 anys en amunt, guanyaràs agilitat mental i visual. Jenga: aconsegueix la coordinació i la rapidesa mà-ull. Qui és qui: genial per millorar el vocabulari i l'agilitat mental, mentre hi ha interacció i competència directa per esbrinar 'qui és qui'. Connecta 4: ideal per aprendre a respectar els torns, fomentar l'ús de raó a través de l'estratègia i la paciència, factor clau per la nostra societat. Scrabble: ideal per aconseguir un bon lèxic, aprenent noves paraules i una escriptura perfecta. Memory: amb aquest joc s'aconsegueix desenvolupar la memòria visual i a més, és una gran font de continguts didàctics que amplia el vocabulari de tots els seus participants. Tangram: ús de la coordinació, orientació, percepció i memòria visual. Scattergories: genial per aconseguir una millora en agilitat mental i vocabulari. Uno: un joc molt popularitzat i recomanat per a totes les edats perquè fomenta la rapidesa mental, l'atenció i la concentració. Domino: joc tradicional anterior a molts esmentats en aquesta llista, el qual ajuda a millorar les habilitats psicomotores, el pensament lògic i la identificació dels números.