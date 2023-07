La pandèmia també va ser un revulsiu per a TVBoy. La maleïda covid va fer que el ‘Banksy català’ es refugiés al seu estudi i creés ‘La calle es mi museo’ (Editorial Cúpula), la seva biografia però també un retrat del nou grafiter del segle XXI, convertit en ‘influencer’ dins i fora de les xarxes socials. Però en aquells mesos de tancada també va començar a gestar la criatura que avui veu la llum, i precisament dins d’un museu: la seva primera exposició antològica al Disseny Hub Barcelona. Una provocació del sicilià que ha decorat amb els seus petons impossibles entre polítics i futbolistes rivals les parets de la capital catalana, ciutat on viu des del 2005?

«Vaig pensar que podia expressar-me igual en paret o en tela, i que així podia donar vida a tots els treballs tan efímers que he fet al carrer. Un mural em dura un o dos dies, una setmana a tot estirar [el d’Alexia Putelles, a la plaça Joanic, el vandalitzen diàriament, però ell l’arregla cada setmana], però al museu els puc mostrar les meves obres totes juntes», explica el grafiter a aquest diari poques hores abans de la inauguració de ‘The Invasion’, la mostra que ocuparà diversos espais del Museu del Disseny fins a l’11 de setembre.

«Gràcies a Banksy i molts d’altres l’‘street art’ s’ha acceptat com un gènere dins de l’art contemporani, i probablement sigui el que més ‘feedback’ té a nivell de públic, perquè tothom l’entén, no com l’abstracte o el conceptual», explica orgullós que la seva ciutat adoptiva li reconegui «el valor artístic, la dedicació i la passió» que ha posat en tots els treballs amb què ha guarnit els seus carrers.

Gratuïta i expansiva

«La idea és que no fos una exposició normal, dins d’una sala, sinó que, com els grafitis, envaís l’espai museístic: les zones comunes i de trànsit del museu. Per a mi era fonamental que fos gratuïta, perquè també l’‘street art’ és gratuït», observa l’artista, que fa tan sols dues setmanes va inaugurar una altra mostra amb 30 murals a l’aire lliure a La Roca Village, a una vintena de quilòmetres de la capital catalana.

Molts dels que alguna vegada s’han fet un ‘selfie’ al costat dels seus murals de carrer, provocadors i plens d’ironia i crítica social, podran trobar-los al Disseny Hub Barcelona ordenats a sis zones ambientades segons temàtiques. Un total de 70 obres, que inclouen pintures originals sobre tela (en lloc de sobre ciment o maó), instal·lacions i fotografies.

Totes les obres pivoten entorn dels quatre eixos principals de l’obra de Salvatore Benintende, com el van batejar a Palerm el 1980. Es tracta de l’amor, el poder, els herois i la història de l’art.

«Una enciclopèdia contemporània»

En paraules del comissari de la mostra, Nicolas Ballario, que també va comissariar la primera vegada de TVBoy en un museu, l’any passat, a Milà, la ciutat on es va criar i va estudiar, «TVBoy encarna perfectament la nostra època, perquè elimina les fronteres entre disciplines i ens empeny a abandonar una visió categoritzada i estèril del món, tant per les tècniques o les eines que utilitza com pels continguts que tracta». Ens parla, diu, «de racisme, discriminació, medi ambient, clima, cine, esport, religió, violència, sexe, mort, immigració, amor, amistat, poder, herois i art. És una enciclopèdia d’imatges de la societat contemporània».

«Cada secció funciona per si sola, amb la seva pròpia decoració i arquitectura –avançava l’artista aquest dimarts, mentre acabava de col·locar totes les peces abans de l’obertura al públic, aquest dimecres–. A la part dels refugiats (‘Oferir la vida’), hi hem posat una instal·lació com la tanca amb filferro de Ceuta i Melilla; en la de la guerra (‘El cel i el blat’, sobre la seva última visita a Ucraïna i la resistència silenciosa del seu poble), sacs de protecció i una planxa de metall, i en la del poder (‘Poder, que taco’), he retratat els líders mundials i els he posat davant dos trons, i els he tirat pintura, en una picada d’ullet a moviments com el de ‘Fridays for future’, de Greta Thunberg...», detalla.

Crítics i fans

«És la primera vegada que exposo en un museu a Espanya i la primera vegada també que tiro pintura a les meves pròpies obres», diu rient.

La ironia és molt important per a TVBoy, que és conscient que alguns, com ja ho van fer quan va exposar a Milà, el puguin criticar ara per dir-li que s’està «aburgesant». «Sempre dic que els que em critiquen són els meus fans número u», assegura amb sorna.

Per a ells també van dedicades les seccions ‘Què és un petó?’ potser la seva obra més popular, amb peces tan conegudes com la de l’òscul de Messi i Ronaldo... i els de tants altres de famosos i anònims; i la de l’‘Art a la batedora’, què és sinó la seva versió de ‘La jove de la perla’, de Vermeer, fent-se un ‘selfie’?, i un últim apartat, «més personal», en què explica qui és i d’on ve... (de Sicília, on aquest agost, com cada estiu, tornarà «per desconnectar»).

Nova paret a l’horitzó

I després? «Després de Milà i Barcelona, m’agradaria exposar a Nova York», contesta eufòric, però sense oblidar-se que ell porta el carrer a les venes i que li continua tirant: «Ja tinc una paret vista per al meu pròxim mural, serà un homenatge a Barcelona».