Aquest cap de setmana, Castelldefels, celebra 'Les Festes del Mar', tot i que, des d'avui dilluns hi ha un seguit d'activitats pels més petits de la casa. Tots els que vulguin endinsar-se més a fons amb el món dels pirates i del mar, en podran gaudir de ben a prop!

'Les Festes del Mar' se celebren al voltant de la festivitat de la verge del Carme i el típic mocador pirata de les festes es podrà adquirir a les Oficines de Turisme de la platja i del centre. Totes les activitats de la festivitat es duran a terme a partir de les 19 h, aproximadament.

Avui, dilluns 10 de juliol, a la Biblioplatja Carme Romaní podreu descobrir un munt de llibres de pirates, demà al mateix espai, hi haurà l'espectacle 'Abracadabra Ideados amb Niñas del mago", dimecres 12, trobareu l'hora del medi ambient 'Visitem l'Espai dunar amb Fundesplai' i dijous 13 de juliol hi haurà l'hora del conte 'A la voreta del mar'.

Després d'uns dies previs per a conèixer amb més detall el mar i els pirates, el divendres 14 de juliol comença la festa grossa de 'Les Festes del Mar' amb un 'Chill-out lector' a la Biblioplatja Carme Romaní, una exhibició de country, l'encesa de bengales des de la Torre del Castell de Castelldefels, la Torre Can Roca de Baix i la Torre Can Gomar, al voltant de les 22 h del vespre i amb un concert als jardins del Castell.

El dissabte 15 de juliol a les 19 h es continua amb la Cercavila de pirates, el desembarcament dels mateixos a la platja i a les 21:15 h hi haurà una sardinada popular al solar del passeig Marítim. Més tard, al voltant de les 22 h hi haurà la trobada castellera i a les 23:30 h tots els visitants podran gaudir d'un impressionant espectacle de focs artificials a la platja. Per acabar un dissabte amb marxa, hi haurà ball amb 'Waikiki'.

'Les Festes del Mar' no poden acabar sense una missa solemne en honor a la Mare de Déu del Carme i unes havaneres a la plaça de les Palmeres, el diumenge 16 de juliol, amb el grup 'Alta Mar'. Bones 'Festes del Mar', pirates!