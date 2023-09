Aprofita el cap de setmana per anar a fer una ruta amb els teus fills, nets o nebots. Ara és un bon moment per fer-ho, ja que la calor sembla que ha remès, tot i que, encara en fa, una miqueta. Si vius al Solsonès, de segur que coneixes aquesta ruta. Si vius fora, potser és el moment de conèixer-la i gaudir-la. Coneix l'antic Castell de Solsona amb aquesta excursió immersa en plena naturalesa.

La ruta a l'antic Castell de Solsona és perfecta per fer amb nens, ja que no és difícil de fer i a més, tindreu l'oportunitat de veure punts d'aigua, túnels i, les vistes des del castell són impressionants. Però, on comencem la ruta i quin camí hem de seguir per arribar al castell?

El camí que heu de seguir per arribar a l'antic Castell de Solsona

La millor manera de fer l'excursió i gaudir de diversos indrets i paratges és començar-la des del Parc de la Mare de la Font, allà hi trobareu un túnel metàl·lic, el qual haureu de passar i continuar caminant fins a arribar a la Font de la Mina. Aquest itinerari té una petita riera al costat que l'acompanya en tot moment.

Arribats a la font, haureu de pujar unes escales de fusta per arribar al Parc de la Mina. Llavors haureu d'agafar un camí que travessa una roureda i continuar pujant amunt per la falda del Castellvell. La pròxima parada serà la carretera del Castellvell.

Un cop allí, només haureu de recórrer uns quants metres per arribar a l'antic Castell de Solsona. Allà, serà el moment per descansar, fer fotos, menjar-vos el vostre entrepà i beure aigua. Per baixar, podem fer el mateix camí o des del castell podrem veure un corriol que a poc a poc, s'anirà convertint en una escala de pedra. Seguint aquest camí, arribarem al nostre punt de partida, al Parc de la Mare de la Font.

Així doncs, si tens mainada i el cap de setmana no treballes, és el moment de gaudir d'aquesta excursió repleta de naturalesa, llocs emblemàtics i família. Us desitgem un bon cap de setmana!