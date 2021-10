La Taverna 1913, gaudeix d'un privilegiat establiment situat a la Plaça Major de Manresa, un restaurant de tapes que regenta Dani Amores, un conegut del món de la nit manresana. La Taverna 1913 protagonitza el cinquè capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, Amores ens explica el plat que, segons ell "no falta a cap taula", parlem del seu particular caneló de rostit. I en aquest capítol, ens desglossarà la llista d'ingredients que calen per elaborar aquesta recepta que tant agrada a la clientela. No us perdeu aquest plat irresistible que segur que us deixarà amb ganes de provar-lo.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous. La setmana vinent, la ruta pels fogons de la Catalunya Central farà parada al restaurant 'La Sala' a Sallent, on ens presentaran dos dels seus plats estrella: el magret d'ànec i el pop a la brasa.