'El Plat Estrella', la sèrie de Regió7 que descobreix les joies que es cuinen dels restaurants de les comarques centrals, ha arribat aquesta setmana a l'equador i ho ha fet confirmant la bona acceptació per part dels lectors. Cada un dels cinc episodis emesos fins ara -cada dijous hi ha una estrena- han superat les 8.000 visualitzacions, tant al web com a les xarxes socials del diari.

La nova aposta digital del diari està formada per 10 capítols i té el suport de Petit Celler. Des del 30 de setembre ja s'han pogut veure les elaboracions estrella del Cau de l'Ateneu, Gretta Gogó i Restaurant Golden, tots tres a Manresa; Can Ladis de Sant Fruitós; i la Taverna 1913, també a la capital bagenca.

En el primer episodi, la Xaro López i el Jacint Soler, del Cau de l'Ateneu de Manresa, ens van obrir les portes de la seva cuina per presentar-nos el "Xai feliç del Collsacabra sense feina a la Wellington", un plat que va fer salivar els espectadors i que, segons afirmen els seus responsables, qui el prova, "acaba sucant-hi pa".

El restaurant Gretta Gogó, al carrer Barcelona de Manresa, va ser la segona parada d'El Pla Estrella', on Oriol Cortés, cap de cuina del local, va mostrar com es prepara el Tendre d'Albergínia, una recepta saludable que no decep als amants de l'horta.

El tercer protagonista de la sèrie va ser el restaurant Golden, on, de la mà del mediàtic Rafa Carmona i el cap de cuina Xavi Bea, van defensar el plat que més triomfa al seu establiment: "Pop estil gallec", que segons ells, és "un dels millors pops de la Catalunya Central".

El restaurant Can Ladis, situat a la carretera de Vic a Sant Fruitós, és un dels referents de la comarca pel seu marisc. Va ser el quart establiment a passar per les càmeres de Regió7 i la seva xef, Bea Velasco, va lluir orgullosa un dels seus plats que més triomfen de la seva carta: la "Caldereta de llagosta".

I aquest dijous mateix, el restaurant que marcava el cinquè capítol de la primera temporada d'El Plat Estrella' va ser la Taverna 1913, situat a la plaça Major de Manresa. El seu propietari, Dani Amores revela que la proposta culinària que, segons ell "no falta a cap taula", és el seu particular caneló de rostit.

Els lectors de Regió7.cat encara podran disfrutar dels plats de més establiments, com Cal Miliu de Rajadell, Cal Ramon de Santpedor i els manresans Raviolo i Turó de la Torre. Però abans, la ruta pels fogons de la Catalunya Central farà parada al restaurant 'La Sala' a Sallent dijous vinent, on ens presentaran dos dels seus plats estrella: el magret d'ànec i el pop a la brasa.