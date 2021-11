Cal Miliu, situat a l'entrada de Rajadell a l'Avinguda Estació, és una masia especialitzada en cuina catalana i de proximitat. El cap de cuina de l'establiment, Carles García, protagonitza el vuitè capítol d'El Plat Estrella, la sèrie que segueix descobrint les joies que es cuinen a les nostres comarques.

En aquest episodi, García ens cuina els dos plats "de tota la vida" que sempre han sigut a la carta: Fesolets amb ceba confitada i botifarra i la patata emmascarada amb cansalada. A falta d'un plat estrella, en aquesta ocasió, ens n'ensenyen dos, ja que són els més representatius del local. Així que no us perdeu aquests plats irresistibles que segur que us deixaran amb ganes de provar-los.

La primera temporada d'El Plat Estrella té 10 capítols que, amb el suport de Petit Celler, s'estrenaran setmanalment, cada dijous. La setmana vinent, la ruta pels fogons de la Catalunya Central ensenyarà un altre dels grans restaurants de la comarca del Bages.