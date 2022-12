Amb una màscara diferent i un altre idioma però un esperit semblant. La versió coreana de «La casa de papel» se situa en un moment en el qual Corea del Nord i Corea del Sud estan a la vora d'una reunificació pacífica després de gairebé 80 anys de divisió. Mentre que les nacions es preparen per a imprimir una nova moneda comuna, uns atracadors planegen un gran cop. Al comandament del pla està el brillant estrateg conegut com El Professor, que reuneix un variat grup de lladres de primer nivell per a robar la nova moneda.

Temporada: 2 Estrena: 9 de desembre del 2022 Plataforma: Netflix