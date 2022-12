Després de «Los protegidos: el regreso», la popular sèrie espanyola torna amb nous episodis que arrenquen amb les noces de Sandra i Colobra, un dels esdeveniments més esperats per part dels fidels seguidors de la sèrie i que servirà per a tornar a reunir la família. En aquest gran dia per als personatges interpretats per Ana Fernández i Luis Fernández, només trobaran a faltar a una convidada: Rosa Ruano (Gracia Olayo). Després de la celebració, els Castillo decidiran posar en marxa un arriscat pla per a trobar-la. La seva cerca els portarà a un lloc que no esperaven.

Estrena: 18 de desembre del 2022 Plataforma: Atresplayer Premium