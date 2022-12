L'hotel Vela ha estat el darrer escenari del rodatge de la sèrie 'Cites Barcelona', que TV3 i Prime Video estrenaran l'any vinent per reprendre l'èxit de 'Cites'. Carlos Cuevas i Clara Lago hi han rodat aquest dilluns les últimes escenes del seu capítol, en què interpreten dos personatges als quals han deixat les seves parelles la nit de Cap d'Any. La nova temporada manté l'estructura i l'aire de les dues primeres, amb dues cites per capítol ambientades a Barcelona. Cares noves i només tres de repetides (Laia Costa, Nausicaa Bonín i Eva Santolaria) en una nova tanda d'històries que tenen la "maduresa" de les cites via app i un major "sensació de collage" barcelonès com nous reclams, diu el coproductor executiu i director Pau Freixas.

Els carrers i espais emblemàtics o singulars de Barcelona són novament els escenaris de la sèrie 'Cites Barcelona', nom amb el qual TV3 i Prime Video repesquen l'èxit de 'Cites' gairebé set anys després que s'emetés la segona temporada.

La tercera temporada de la producció inclou 6 capítols i està produïda per Filmax, amb la participació de la televisió catalana i de la plataforma en línia. Com aleshores, la ficció està rodada en català i castellà, però TV3 i les seves plataformes digitals emetran aquesta tercera temporada íntegrament en català (i estrenaran en exclusiva els dos primers capítols), mentre que a Prime Video es podrà veure en altres idiomes i de forma íntegra després de la primícia de la televisió pública.

La sèrie està rodada en català i castellà, però TV3 l'emetrà íntegrament en llengua catalana

La sèrie compta de nou amb Pau Freixas i Èric Navarro com a productors executius creatius i els episodis els han dirigit el mateix Freixas, David Selvas, Paco Caballero, Patricia Font i Carles Torrens. Entre l'elenc repeteixen només de Nausicaa Bonnín, Laia Costa i Eva Santolaria, i debuten Carmen Machi, Manuela Vellés, Aina Clotet, Carlos Cuevas, Clara Lago Ivan Massagué o David Verdaguer. A diferència de les dues primeres temporades, les cites no reapareixeran en més d'un episodi. N'hi haurà dues per capítol, que començaran i acabaran en el mateix episodi.

Les dues temporades anteriors de 'Cites' van aconseguir una audiència acumulada de més de 3 milions de persones, amb mitjanes de 342.000 espectadors i un 11,6% de quota de pantalla, segons les xifres que aporten els responsables de la producció.

Freixas vol més 'Cites'

En aquest sentit, Pau Freixas ha manifestat aquest dilluns que quan van acabar la segona ell mai va donar per tancat "el cicle" de la sèrie. Per això quan els han proposat de reprendre-la tants anys després no s'ho han pensat. De fet el director en voldria fer més i més perquè està encantat amb el concepte i el resultat.

Freixas avança que la producció manté l'esperit "feeling good" de les anteriors entregues i que potser el que notaran els espectadors és que hi ha més naturalitat i "maduresa" en la idea de les cites virtuals, o via app. Són més "acomplexades" ha coindicit a dir amb el coproductor i també guionista Èric Navarro. D'altra banda, també notaran una major "sensació de collage" i una paleta de colors més àmplia respecte les "barcelones" que retrata la sèrie. "Les primeres potser van ser més homogènies, més aspiracionals", reconeix Freixas, per a qui ara es dona una imatge més "polièdrica" de la ciutat.

El director ho ha dit en una pausa de la darrera jornada de rodatge a l'hotel Vela, escenari de les escenes del capítol una de les cites del qual protagonitzen Carlos Cuevas i Clara Lago. Avui acaba una feina que va començar el passat dia 16 d'octubre i s'ha allargat un mes i mig. Però com sol passar en les produccions televisives i cinematogràfiques, la cronologia del rodatge no concorda amb el que s'acaba veient, i el darrer capítol en rodar-se serà el primer que veuran els espectadors.

La cita amarga de Carlos Cuevas i Clara Lago

Cuevas i Lago han rodat les seves escenes durant els últims tres dies. "És una sèrie d'atletes", bromejava el primer respecte a la intensitat de la gravació i el que demana una interpretació tan concentrada d'un personatge. Lago hi ha afegit que si bé tot plegat és "molt curt", el fet que s'hi explica la història sencera dels personatges que encarnen facilita la feina i posar-se en el paper. Tots dos estan encantats amb els seus rols, però particularment Cuevas, a qui el paper d'un jove més tímid del que normalment sol interpretar li ha resultat "interessant" i ric com a actor.

En el seu cas, els dos actors protagonitzen una cita un punt amarga. L'arribada d'un nou any envaeix de felicitat tots els presents del luxós hotel Vela. Mentre sonen les dotze campanades, la Laia (Lago) busca companyia desesperadament a Tinder, fins que troba en Jan (Cuevas), un noi que sembla estar tan sol i trist com ella. Tots dos acaben de ser deixats per les seves parelles i, units pel despit, acaben passant la nit junts al llit de l'hotel.

L'endemà, la núvia del Jan li envia un missatge per arreglar les coses. Al costat de la Laia, intentarà dir si ha de tornar o no amb ella. El debat posarà de manifest els problemes de la relació, la gelosia i les inseguretats.