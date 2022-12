En els llibres es parla de Willow com una decepció comercial, malgrat haver aconseguit el número u en la seva estrena el maig del 1988 als Estats Units. I també com una pel·lícula que no va agradar als crítics. «Una Star Wars sense qualitat d’estrella», van dir en Time. I a Newsweek van voler batejar irònicament l’autor de la seva història i productor, George Lucas, com El Gran Regurgitador, com si no hi hagués cap mèrit en crear una cosa nova a partir d’influències antigues, en aquest cas La Bíblia, Tolkien i El mago de Oz. Com si es pogués crear des del no-res.

Aquest cronista es posa lleugerament a la defensiva perquè unes certes pel·lícules, les que gaudim de nens, bàsicament, escapen qualsevol judici crític. Per als qui vam créixer els anys vuitanta, Willow és sinònim de feliç escapisme, de dies en què, com diria Nick Hornby, no hi havia pel·lícules bones i dolentes, sinó les que et venia de gust veure i les que no. Willow va venir de gust al cinema. I les poques vegades que va estar lliure en el videoclub.

Jonathan Kasdan, fill del gran Lawrence Kasdan (entre altres coses, veterà guionista de Star Wars) i home de confiança de Lucasfilm, va ser un d’aquests xavals enlluernats a la fi dels vuitanta per la història de Willow (Warwick Davis), aquell granger nelwyn (raça de dimensions reduïdes) que, ajudat pel espadatxí Madmartigan (Val Kilmer) i la princesa rebel Sorsha (Joanne Whalley), s’espavilava per protegir una bebè destinada a acabar amb la tirania de la reina Bavmorda (terrorífica Jean Marsh).

Com hauria reaccionat el seu jo de vuit anys si li haguessin dit que tres dècades després s’encarregaria de posar en marxa una seqüela homònima en forma de sèrie (Disney+)? «En primer lloc s’hauria desmaiat», diu el guionista entre riures. «Després hauria preguntat per què no hi havia seqüeles el 1994 o el 2003. Només ara tenim l’oportunitat de revisitar aquesta història i d’anar a llocs on mai crèiem que tornaríem». Només ara, o fa pocs anys, quan la fam de continguts per a Disney+ va fer possible l’extensió de propietats intel·lectuals a priori menors.

Una producció fastuosa

Ara fa deu anys, Warwick Davis, gran actor afectat de nanisme acondroplàstic, feia broma sobre una futura seqüela de Willow en un episodi especial de la seva telecomèdia autoficcional La vida es muy corta. «En aquest capítol –ens recorda–, Val Kilmer buscava finançament per a una suposada segona part de la pel·lícula i es quedava els diners. No és així com es va reunir el pressupost per a la sèrie. No vaig haver de posar res. Disney+ ho va pagar tot».

Així, en la pantalla com en les entrevistes, Davis no sap respirar sense fer broma, alguna cosa que ha portat problemes als seus joves companys de repartiment a Willow: la improvisació regnava. «Però és que Kasdan volia que ho fes», s’excusa somrient. «Ens animava a trencar el guió i a passar-ho bé. Una cosa bastant rara. A mi se’m feia difícil perquè, de debò, soc respectuós amb els guions». Tampoc era qüestió de posar en perill una producció tan fastuosa, veritat? «Tot era enorme excepte jo», fa broma novament.

Segons explica, Davis a penes ha vist diferència entre aquest rodatge i el de la primera Willow, i les moltes pel·lícules de Star Wars que han aparegut, començant per El retorno del Jedi: era el combatiu ewok Wicket. «Només va ser una altra oportunitat de sentir-se part de la família Lucasfilm».

Però com ha justificat Kasdan el retorn de Willow a les nostres vides? «Sempre vam saber que seria una sèrie sobre què passaria quan la bebè Elora creixés; i que volíem explicar la seva amistat amb altres dones. En el centre hi hauria Warwick i tres actrius joves, cadascuna amb un personatge que s’enfronta a l’aventura de manera diferent».

Sense por del sacrilegi, aquest cronista s’atreveix a afirmar que Willow, la sèrie, fins i tot supera Willow, la pel·lícula. La vivacitat dels seus personatges i les seves relacions, els girs argumentals i potser, sobretot, la seva política de gènere resulten sorprenents.