Alberto i Laura Caballero són uns experts traient punta de personatges que, per radicals, freguen el patetisme i provoquen el riure per la vergonya aliena que fan passar al públic. Ho han fet en títols com La que se avecina (només cal recordar tipus com Antonio Recio), Aquí no hay quien viva i El pueblo, i ara repeteixen la fórmula a Machos Alfa, la seva primera sèrie per a Netflix, una divertida comèdia que mostra quatre amics quarantins totalment descol·locats per les seves crisis de masculinitat.

Tots ells estan perdent el seu tron com a mascles alfa i els privilegis als quals estaven acostumats. Anys enrere haurien estat uns complets líders al comandament de les seves relacions, el seu treball i la seva vida… però els ha tocat viure en l'era de la igualtat, sota unes noves regles que no comprenen (o no volen comprendre, perquè ja els anava bé com estaven). Però el problema és que la societat ha canviat, i es veuen obligats a adaptar-se als nous temps. «Són situacions que pot ser que fa 15 anys no sonessin malament, però ara ja no és així», reflexiona Raúl Tejón, que dona vida a un dels protagonistes, al qual la seva parella (Kira Miró) fa una proposta inesperada.

Els altres tres amics els interpreten Fernando Gil, en el paper d'un directiu de televisió amb problemes laborals; Gorka Otxoa, com a pare divorciat amb una filla adolescent (Paula Gallego), i Fele Martínez, que dona vida a un policia local casat amb la libido «d'una carxofa» (com defineix amb precisió la seva dona en la sèrie, Raquel Guerrero). «Són quatre tipus molt diferents, la qual cosa permet que els conflictes siguin molt variats», valora el mateix Martínez, mentre que Gil parla de com el seu personatge serveix «per convertir de la nit al dia un triomfador en un perdedor i veure com es reinventa algú que està acostumat a guanyar sempre». «És divertit aquest exercici d'enfrontar un Miura com ell a un buit», resumeix l'actor.

Experiències personals

Els germans Caballero aprofiten l'humor per abordar un tema tan espinós com el masclisme i la masculinitat tòxica, que està en la nostra conversa diària. De fet, els seus creadors reconeixen que és la sèrie en la qual més experiències personals han incorporat. Però ho fan a partir de l'humor, la qual cosa els concedeix més màniga ampla. «La comèdia fa que et treguis cuirasses a través del riure. És un bon moment per posar-te càrrega de profunditat i obrir melons. Aquesta sèrie, més que donar lliçons, el que pretén és obrir debats», afirma Fernando Gil.

La seva companya María Hervás també ho veu de la mateixa forma. «Cal riure's de tot això perquè, si no, genera rebuig. Si als típics mascles alfa els ho vols explicar des de l'agressió, es tancaran en banda. Però si ho fas des de la broma, potser un dia estan veient el capítol cinc i diuen: Guaita, però si el que fa aquest ho faig jo sovint! Això seria un èxit», comenta l'actriu.

10 episodis de 30 minuts

Hervás, que repeteix amb els Caballero després d'El pueblo, recalca que la sèrie no sols critica els rols instaurats de masculinitat tòxica. «També els que a vegades adquirim les dones educades en el mateix patriarcat». Però l'encert de la sèrie és que, encara que els personatges s'equivoquin, «no es fa sang amb ells», com assenyala Raúl Tejón. «Igual que són patètics, ens els mostren molt humans, amb la qual cosa també podem empatitzar amb ells o fins i tot sentir vergonya aliena», afegeix.

Tenir María Hervás com una de les protagonistes no és l'única picada d'ullet que fan els creadors de la sèrie als seus títols anteriors, ja que hi ha cameos d'actors, com Nathalie Seseña, Luis Merlo i Santi Millán, que han tingut papers de rellevància en La que se avecina i El pueblo. Però aquí s'acaben les similituds, perquè fins i tot la durada dels capítols hi tenen poc a veure: cada un dels 10 episodis de Machos Alfa dura al voltant de 30 minuts.