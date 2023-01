Més de dos anys després de l’emissió del darrer lliurament de la segona temporada, el novembre de 2020, The Mandalorian ja té data per al seu retorn a Disney +. La plataforma ha confirmat que la ficció basada en l’univers d’Star Wars i protagonitzada per l’actor xilè Pedro Pascal, estrenarà la seva tercera temporada el pròxim 1 de març.

Els nous episodis arrenquen just després que Din Djarin (Pedro Pascal), s’hagi reunit amb Grogu. Mentrestant, la Nova República lluita per allunyar la galàxia de la seva fosca història. El Mandalorià es creuarà amb vells aliats i crearà nous i perillosos enemics mentre ell i Grogu continuen el viatge.