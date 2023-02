Als seus 36 anys Javier Castillo, l’autor de La chica de nieve, és pare de dos nens al costat de la influencer Verónica Díaz (Just Coco) i està esperant el tercer. Per això sap que la por més gran de qualsevol progenitor és que li passi alguna cosa dolenta a un dels seus fills. Com que desaparegui sense deixar rastre. Aquest terror tan comú va vertebrar la trama de La chica de nieve, la novel·la que va llançar just en començar la pandèmia i que es va convertir ràpidament en un best-seller. Avui dia té una seqüela, El juego del alma, i porta més d’un milió de còpies venudes a Espanya, encara que el més probable és que aquesta xifra augmenti significativament gràcies a la sèrie de Netflix basada en el llibre.

A pesar que la trama de la novel·la original s’ambienta a Nova York, ja que Castillo sol recórrer a localitzacions dels EUA per a les seves obres, La chica de nieve de Netflix trasllada l’acció a Màlaga. «Quan ja teníem clar que anava a ser una adaptació a Espanya, el que volíem era buscar una ciutat moderna i cosmopolita però amb un toc local. Que jo fos d’allí també va condicionar la decisió», reconeix l’escriptor, que ha exercit com a consultor dels sis capítols que conformen aquest thriller i que fa un petit cameo en un d’ells. Va ser la seva manera de controlar que la sèrie no s’allunyés massa del seu estil d’escriptura: «Faig capítols curts, amb molts girs i amb salts en el temps, i volia que es mantingués», recalca. Igual que li obsessionava que no variés l’essència del seu protagonista, Miren, «una periodista trencada que intenta reconstruir-se d’alguna manera simplement buscant a una nena que s’ha perdut en una cavalcada de Reis», explica.

La mirada de Milena

El problema és que no tenia al cap cap actriu que es pogués ficar en el paper. Fins que li van passar el nom d’una que no coneixia, Milena Smit (Madres paralelas, Alma) es va quedar impactat quan la va veure. «És que jo m’imaginava a Milena quan escrivia!» assegura. «Aquesta fragilitat, aquesta mirada, aquesta manera que té ella tan especial de transmetre en silenci era pràcticament el personatge», considera.

Smit, per part seva, confessa que li va donar «respecte» ficar-se en la pell de Miren, sabent que hi havia milers de persones que ja tenien una imatge creada d’ella en haver-se llegit la novel·la. Però, a més, el personatge no era gens fàcil. «És una periodista que es posa a investigar amb uns procediments que moltes vegades no són els adequats. Per a mi la seva obsessió amb la desaparició de la nena és l’excusa que utilitza per a no estar enfrontant-se al seu propi trauma del passat», afirma l’actriu, que comença la història com una reportera en pràctiques d’un diari local en el 2010 i que, anys després, ja com una periodista de successos amb més experiència, continua tenint molt present el cas de la desaparició de la petita Amaya Martín.

Els que tampoc poden oblidar aquella fatídica cavalcada de Reis són, lògicament, els pares de la nena. «Entre ells hi ha un equilibri que es veu trencat per la desaparició», avança Raúl Prieto, que interpreta al pare i que s’ha treballat sense estar-se de res l’accent malagueny del seu personatge. «Quan ocorre un fet tan traumàtic intentes buscar el sentit a les coses i la culpa», afegeix Loreto Mauleón, que es fica en el complicat paper de la mare. Els acompanyen actors com Aixa Villagrán, com la inspectora encarregada del cas, i José Coronado, com el veterà periodista adobat per la vida que exerceix de tutor de Miren.

Una Màlaga desconeguda

Com a bon thriller, al llarg de la trama s’aniran destapant foscos secrets que contrasten amb la lluminositat de la Costa del Sol. «La sèrie retrata Màlaga d’una altra manera que no tenim tan vista. És com veure una altra ciutat que no és Madrid o Barcelona des d’una altra perspectiva i crec que això li dona una identitat interessant a la sèrie», reflexiona Mauleón sobre aquesta història que queda tancada en la primera temporada, però que Castillo manté encara en la recambra: sempre va imaginar la trama de Miren com una trilogia i ja es planteja el tercer llibre.