Una comèdia negra que narra la vida de Costello Jones (Daisy May Cooper), una mare devota que vol el millor per a la seva precoç filla, Iris (Fleur Tashjian). Mentre s'esforça per sobreviure, Costello es recolza en Selby (Jack Farthing), el pseudo pare d'Iris (i la pseudo ànima bessona de Costello), i Gloria (Ronkẹ Adékoluẹjo), la lleial però caòtica padrina/millor amiga del duet.

Estrena: 7 de març del 2023 Plataforma: HBO Max