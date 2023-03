Sèrie creada per Juan José Campanella i protagonitzada per Miguel Ángel Silvestre i Luis Gerardo Méndez que explica la missió de dos capellans de la Congregació per a les Causes dels Sants, l'equip del Vaticà responsable de verificar i estudiar els miracles de potencials sants. Els dos són enviats a Mèxic per a verificar suposades sanacions miraculoses en una institució psiquiàtrica per part d'un altre clergue. En arribar a Ciutat de Mèxic reben la notícia que el sacerdot ha desaparegut.

Estrena: 10 de març del 2023 Plataforma: SkyShowtime