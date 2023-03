La nova aposta audiovisual pel públic juvenil és La chica invisible, producció basada en les reeixides novel·les homònimes de Blue Jeans que ja es pot gaudir a Disney +. Arriba amb l'objectiu de posicionar-se com una de les millors sèries espanyoles d'aquesta plataforma.

En aquesta producció, un pare i la seva filla es veuen embolicats en la recerca de l'assassinat d'una adolescent durant les festes d'estiu de Cárdena, un poble aparentment tranquil. Si atenem el que explica el llibre, sabem que aquesta noia es deia Aurora i era invisible per a tots, vivia aïllada i sense relacionar-se. Un dia apareix morta a l'institut i al costat del seu cos hi ha una brúixola. La seva companya de classe se sentirà en la necessitat d'investigar què ha passat.

Aquesta última és interpretada per Zoe Stein i el seu progenitor està encarnat per Daniel Grao, el famós professor HIT. A més d'ells hi ha Rebeca Matellán, Pablo Gómez Pando, Javier Cordóba, Marta Vallés i Hugo Welzel. Aquesta és la primera part d'una trilogia de Blue Jeans (la primera que va escriure) i constarà de vuit episodis foscos i apassionants que la convertiran en una altra de les sèries més addictives de l'any.

Stein preveu que serà una de les actrius de l'any, perquè estava nominada en l'última edició dels premis Goya pel seu paper a Matícora. Ha aparegut en sèries com Merlí i La caza. Tramuntana. L'actriu, establerta a Berlín i nascuda a Barcelona el 2000, ha recordat aquesta setmana el dia de juliol de l'any passat en què van rodar a 47 graus de temperatura, a Sevilla, i ha assegurat que la sèrie consta de «diverses trames», la que genera el suspens després d'un crim, la de la relació de la jove protagonista amb el seu pare -interpretat per Daniel Grao- i la de les situacions derivades d'un assetjament escolar.

«Hi ha hagut molt bona energia, també en el rodatge, des de la selecció dels actors, molts d'ells andalusos, i el fet que sigui Disney la que estreni la sèrie em deixa més que satisfet; ni en el meus millors somnis podria haver-ho imaginat», ha dit l'escriptor Blue Jeans, un fenomen literari durant diverses dècades, que va marxar de Carmona als 18 anys per estudiar Periodisme a Madrid però que manté vincles familiars i d'amistat amb el seu poble.

Tamara Arias, Charo Urbano, Andrea Esparragoso i Enara Prieto formen la resta del repartiment d'aquesta sèrie, que no serà l'únic projecte de Daniel Grao. Per exemple, d'aquí a una mica estrenarà la pel·lícula El club de los lectores criminales, adaptació de la novel·la de Carlos García Miranda. Narra la relació entre vuit joves estudiants universitaris, que es reuneixen cada setmana en un club de lectura per compartir la seva passió per la literatura de terror. S'estrenarà a Netflix al llarg d'enguany.