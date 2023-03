Aquesta setmana Netflix aposta per noves sèries i per noves temporades de producció espanyola. Sèries d'acció, drama, abús de poder i suspens guanyen cada cop més popularitat a la plataforma, fet que comporta que cada cop hi hagi més estrenes emmarcades en aquests gèneres. Si t'apassionen, apunta les 5 novetats de la setmana la cartellera de la plataforma d'streaming:

Hasta el cielo Entrevías El Príncipe La caza Sequía

Hasta el cielo

'Hasta el cielo' és l'aposta que fan Daniel Calparsoro i Jorge Guerricaechevarría per mostrar al món com s'ha de fer per aconseguir ser el líder d'un grup criminal organitzat de Madrid. No hi ha normes, no hi ha complicitat; només hi ha abús de poder. Protagonitzada per Asia Ortega i Luis Tosar.

Entrevías

'Entrevías', després de l'èxit rotund que va tenir, ha tret la segona temporada. Més de 1,8 milions d'espectadors van quedar captivats amb l'actuació estel·lar de José Coronado i Luis Zahera. La història d'un exmilitar dur i solitari que ha de cuidar de la seva neta Irene, vietnamita i rebel. José Coronado ha de fer un canvi de rol i començar a fer d'heroi per protegir a Irene de les males companyies i enfrontar-se a les bandes més perilloses del barri.

El Príncipe

'El Príncipe' ha estat pujada a la plataforma perquè el seu èxit a TVE1 va ser apoteòsic.

La caza

'La caza' explica com el cos de la Guardia Civil investiga diversos casos de violacions i morts de diversos adolescents. Aquesta història succeeix a l'illa de Mallorca i és una pràctica que sembla que fa molts anys es duu a terme per una banda secreta. Violacions, orgies, màscares, tradicions... La sergent Sara Campos (Megan Montaner) retorna a l'illa per investigar els fets i lluitar contra els monstres del seu passat. La història es repeteix. Els veïns, una població petita, les contradiccions... Res no encaixa! Ara hauran de descobrir qui hi ha al darrere i com acabar amb aquests proxenetes.

Sequía

'Sequía' és una de les sèries policíaques més espectaculars de Netflix. Protagonitzada per Elena Rivera i Rodolfo Sancho. Un crim, diverses famílies i abús de poder. L'aparició de 2 cadàvers en un embalç en la frontera entre Espanya i Portugal obrirà una escletxa que farà que la policia hagi de treballar de valent per descobrir què i qui hi ha darrere d'aquests assassinats.

Així doncs, aprofita aquesta setmana per desconnectar de la rutina i reconnectar amb la teva part més curiosa. Els crims, els assassinats, les desaparicions i el poder seran els punts clau d'aquesta setmana. Crispetes, sofà, manta i bona companyia.