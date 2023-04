En el pitjor moment de la crua pandèmia, entre l’agost i l’octubre de l’infaust 2020, més d’un i de dos milions de persones van trobar refugi curatiu en el lloc més insospitat: una sèrie arribada sense gran bombo, Ted Lasso (Apple TV+), sobre un entrenador de futbol americà de Kansas que acaba treballant en un equip de futbol a seques a Anglaterra.

El còmic Jason Sudeikis, antic gran valor de Saturday night live, havia encarnat el personatge en una sèrie d’anuncis que promocionaven els partits de la Premier League a la cadena NBC Sports. En aquells dies, Lasso era el nou entrenador del Tottenham i no entenia res del joc, però com que era prepotent tampoc s’esforçava a fer-ho. En la sèrie, el personatge és diferent, més curiós: «D'homes arrogants ha anat sobrada la televisió durant les dues últimes dècades», diu Sudeikis, cocreador a més de protagonista, en roda de premsa virtual. «Hem tingut creacions brillants com a Don Draper [Mad men], Tony Soprano [Els Soprano], Walter White [Breaking bad]... Amb una cosa així no hauríem destacat. Per citar el meu antic entrenador de bàsquet de l’institut, hauria estat com escopir en un riu [riures]».

Entra en escena Lasso 2.0, amb el seu optimisme imparable, els seus aforismes absurds i la seva capacitat (decreixent) per ocultar els seus propis penediments. Molts no dubtem a adoptar-lo com a coach de vida, incloent-hi els votants dels Emmy, que van considerar Ted Lasso millor comèdia en les edicions del 2021 i 2022. La seva tercera, i potser última temporada, ha arrencat recentment. Qui ens salvarà si, realment, com ha apuntat Sudeikis, la història s’acaba aquí?

En la segona tanda d’episodis, l’equip de guionistes de Ted Lasso va sorprendre per l’esquadra amb obusos de melancolia: per exemple, gairebé tot el que fa als atacs de pànic del protagonista i la seva obertura a la psicòloga Sharon (Sarah Niles). Quan pregunto sobre l’evolució del to en aquesta tercera temporada, Brett Goldstein (el rude excapità Roy Kent, també guionista i productor) parla de continuisme: «Serà similar. Continuarà sent divertida, però també molt seriosa i molt trista». Brendan Hunt (l’entrenador Beard, també ment creativa de la sèrie) completa la descripció de manera eloqüent: «Hi ha gent altiva, gent que es disculpa, gent que dona puntades a una pilota... Tot el que hem fet fins ara segueix aquí en formes diferents».

Ens retrobem amb l’AFC Richmond en un moment feliç però complicat: acabat d’ascendir a la Premier League, però considerat per tots com l’equip amb més opcions d’acabar últim en la classificació. Aquest «tots» inclou els seus propis jugadors. «Estadísticament parlant, la majoria d’equips que pugen a primera descendeixen l’any següent», recorda el defensa central holandès Jan Maas (David Elsendoorn) en uns vestidors de clima intranquil.

A més, el club al complet continua digerint la traïció de Nate (Nick Mohammed), entrenador assistent que va trair Ted i se’n va anar a treballar a l’equip rival, West Ham United. Mohammed és encantador per definició, així que fer de malvat no li va resultar fàcil. «Moltes vegades no tenia escenes amb tota aquesta gent que durant aquests anys es va acabar convertint en la meva família -explica l’actor. I allò em va servir, en realitat. Vaig tractar de portar tota aquesta solitud al personatge de Nate; encara que va ser capaç de fer el que va fer, havia de sentir un cert remordiment».

Riure's de la masculinitat

Ted Lasso pot desenvolupar-se en un món on, almenys encara la figura masculina és omnipresent, però els seus autors saben riure’s de la masculinitat i donar espai preponderant a una feminitat rica, vital i carismàtica. Moltes dones treballen en aquesta sèrie, no sols en la part interpretativa, sinó també la de guió (Leann Bowen, Jane Becker) o direcció (M.J. Delaney, Erica Dunton). «Tenim una sala de guionistes que és tossudament feminista i ho perceps sempre», diu Hannah Wad-dingham, àlies Rebecca Welton, propietària del Richmond. «M’ha fet adonar-me del molt que he hagut de lluitar en altres ocasions perquè s’escolti la veu de la dona. És igual que els personatges siguin de quaranta i escaig, com el meu, o de més de trenta, com el que té Juno Temple [Keeley, exnòvia de Roy Kent]: donen molt de si per treballar-hi. Fins i tot surt la mare de Rebecca. Tot això és molt inusual».

Per a Rebecca, derrotar el West Ham és una qüestió doblement personal: hi ha la traïció de Nate i el fet que el seu exmarit infidel Rupert (Anthony Head) és el propietari d’aquest equip. «En la segona temporada, Rebecca estava una mica introvertida, però en aquesta la veurem més lluitadora», promet Waddingham. Hannah vol que Ted deixi de ser tan Ted i tregui el geni. Però ell té la seva manera de ser i, per descomptat, els seus mètodes particulars per pal·liar la crisi de confiança dels seus jugadors.

Hi haurà amor, disculpes, puntades a pilotes, lliçons d’optimisme… I, per descomptat, product placement d’Apple a discreció.